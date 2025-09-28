Президент США Дональд Трамп заявив про позитивні зміни на Близькому Сході.

«У нас з’явився реальний шанс на велич на Близькому Сході. Усі вперше готові до чогось особливого», – написав він у соцмережі Truth Social.



Подробиць та назв країн Трамп не навів, але його заява збіглася із серією дипломатичних ініціатив, пов’язаних із врегулюванням конфлікту в секторі Гази.



29 вересня у США заплановано зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Переговори відбудуться на тлі повідомлень про підготовлений Трампом планом перемир’я.



За інформацією Financial Times, документ було представлено на полях Генасамблеї ООН арабським та мусульманським країнам. План передбачає відведення ізраїльських військ на позиції січневого перемир’я, а потім повний вихід.



Управління територією має перейти до сил стабілізації з арабських та мусульманських держав, а угруповання «Хамас», визнане терористичним у США, Ізраїлі та Євросоюзі, буде виключено з участі у політичному процесі. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.



Associated Press уточнює, що план складається із 21 пункту. Серед них обов’язкове звільнення всіх заручників протягом 48 годин після набуття чинності плану. Представники «Хамасу» підтвердили, що їм відомо про пропозицію, але офіційного тексту документа вони поки не отримали. Угруповання заявило, що готове розглянути будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.



Раніше минулого тижня на Генасамблеї ООН низка держав, включаючи Францію, Великобританію і Канаду, оголосили про визнання незалежної Палестинської держави. США цей крок не підтримали.



У свою чергу, президент Франції Емманюель Макрон представив власний план створення міжнародної місії під егідою ООН, яка займеться стабілізацією ситуації в Газі, замінить ізраїльську армію і контролюватиме процес роззброєння «Хамасу». Як писало виданняThe Times of Israel, до місії можуть увійти військові підрозділи з низки арабських країн.