Франція визнала Палестинську державу на засіданні ООН

Президент Франції Еммануель Макрон виступає під час саміту Організації Об'єднаних Націй з питань палестинців у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 22 вересня 2025 року
Франція визнала Палестинську державу у понеділок на початку високопоставленої зустрічі в Організації Об'єднаних Націй.

«Відповідно до історичного зобов'язання моєї країни щодо Близького Сходу, щодо миру між ізраїльтянами та палестинцями, саме тому я заявляю, що сьогодні Франція визнає державу Палестина», – сказав Макрон.

Очікується, що інші країни наслідуватимуть цей приклад.

Напередодні Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія повідомили про офіційне визнання державності Палестини.

12 вересня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції і Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас». Ізраїль висловив незгоду з документом.

Державу Палестина зараз визнають близько 150 із 193 держав- членів ООН. Відмовляються її визнати, зокрема, США, Ізраїль, Італія та Німеччина. Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, Сектору Гази і Східного Єрусалиму, проте Ізраїль не згоден із подібними кордонами.


