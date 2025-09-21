«Боротьба проти сил зла»: Нетаньягу відреагував на визнання Палестини і анонсував зустріч із Трампом

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що на майбутній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку він виступить проти закликів до створення палестинської держави, назвавши цю ініціативу «небезпекою для існування Ізраїлю» та «абсурдною винагородою за терор».

«В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але водночас і об’єктивна правда нашої справедливої боротьби проти сил зла та нашого бачення справжнього миру – миру через силу», – сказав він на засіданні уряду в Єрусалимі.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль має «боротися на всіх майданчиках» проти «фальшивої пропаганди та вимог створити палестинську державу». За його словами, міжнародне визнання палестинської державності лише заохочує дії угруповання «Хамас» (котре визнане терористичним у США та ЄС).

Прем’єр також нагадав, що після виступу на Генасамблеї зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Це буде вже четверта зустріч із ним від початку другого президентського терміну Трампа.

«У нас є багато питань для обговорення», – зазначив Нетаньягу.

У неділю, 21 вересня, три країни – Велика Британія, Канада та Австралія – одночасно повідомили про офіційне визнання державності Палестини. Відповідні заяви оприлюднили прем’єр-міністри цих держав.

Раніше, 12 вересня, Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції та Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС).

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкового для виконання характеру, проте свідчать про співвідношення сил у всесвітній організації. На підтримку документа висловилися 142 країни, проти були 10. За резолюцію голосували більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна та РФ. Проти висловилися Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.

Резолюція містить засудження нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, заклик до звільнення заручників, а також вказівку на те, що «Хамас» має «завершити управління Газою і передати зброю владі Палестинської автономії за підтримки міжнародної спільноти».

Ізраїль висловив незгоду з документом, оскільки він передбачає як справедливе завершення конфлікту створення незалежної Палестинської держави поряд з Ізраїлем. Офіційна позиція влади Ізраїлю полягає в тому, що Палестинська держава не має бути створена, про це знову заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу 11 вересня. Заяви кількох країн про намір визнати незалежність Палестини влада Ізраїлю трактує як нагороду для бойовиків «Хамасу».

Очікувалось, що до кінця вересня незалежність Палестини визнають Франція та ще кілька держав. Вони наголошують, що Палестинська держава має бути демілітаризованою і жити в мирі з Ізраїлем, а «Хамас» не повинен брати участь в управлінні. Очікується, що тема війни в Секторі Гази та палестино-ізраїльського конфлікту загалом стане однією з центральних на майбутній сесії Генеральної асамблеї за участю лідерів багатьох держав.