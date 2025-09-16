Комісія ООН заявила, що Ізраїль вчиняє геноцид у Секторі Гази

Команда незалежних експертів, уповноважених Радою ООН із прав людини, дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у Секторі Гази, опублікувавши 16 вересня звіт, в якому закликала міжнародну спільноту зупинити такі дії і вжити заходів для покарання винних.

Комісія, діяльність якої критикує ізраїльська влада, також звинуватила прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й інших високопосадовців у підбурюванні до скоєння геноциду.

«Комісія вважає, що Ізраїль несе відповідальність за скоєння геноциду в Газі. Очевидно, що існує намір знищити палестинців у Газі шляхом дій, які відповідають критеріям, викладеним у Конвенції про геноцид», – сказала голова комісії Наві Піллей.

У звіті ООН згадуються масштаби загибелі цивільних у Секторі Гази, блокування допомоги, примусове переміщення.

Команда була створена Радою ООН із прав людини, але вона не виступає від імені Організації Об’єднаних Націй.

Ізраїль, який відмовився співпрацювати з комісією і звинуватив її й Раду з прав людини в антиізраїльській упередженості, заявив, що «категорично» відкидає «фальшивий «звіт», що «повністю спирається на брехню «Хамасу» (палестинське угруповання, визнане терористичним в ЄС і США). Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало його «спотвореним і неправдивим» і закликало «до негайного розпуску комісії».

Правозахисні організації неодноразово звинувачували Ізраїль у невибірковому застосуванні сили під час його операції проти «Хамасу» в Секторі Гази, що почалася після нападу бойовиків «Хамасу» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді в Ізраїлі загинули понад 1200 людей понад 250 – були захоплені в заручники і вивезені до Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу» в Секторі Гази.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі минулого року видав ордер на арешт прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта, їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази.