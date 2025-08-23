Нетаньягу наполягає на якнайшвидшому встановленні контролю Ізраїлю над містом Газа

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наполягає на скороченні термінів майбутньої операції із захоплення міста Газа, яка отримала назву «Колесниці Гідеона-2», повідомляє Ynet.

За словами Нетаньягу, операція може стати подібною за масштабом та значенням із битвою за Берлін наприкінці Другої світової війни і має призвести до «вирішальної поразки «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС та США).

Точні терміни початку наземних дій ізраїльської армії в Газі поки що не визначені. «Ми розширимо діяльність найближчими днями», – заявив голова Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еяль Замір.

За останні два тижні армія Ізраїлю вже проводила операції в районах навколо міста, у тому числі в найбільшому кварталі міста Гази – Зейтуні, але великий наземний наступ, за оцінками, навряд чи розпочнеться раніше вересня. Його проведення безпосередньо залежатиме від спроб Ізраїлю евакуювати близько мільйона жителів Сектора Гази на південь.

Процес переселення жителів пов’язаний із серйозними ускладненнями й передбачає необхідність тісної взаємодії з ООН, яку розглядають як ключового партнера в організації евакуації.

На півдні Сектора Гази розпочалися масштабні роботи щодо відновлення «Європейської лікарні» на сході Хан-Юніса. Медична установа перебуває під контролем ізраїльських військових. Туди переведуть лікарів та пацієнтів міста Газа. Днями ЦАХАЛ повідомила підконтрольному «Хамасу» міністерству охорони здоров’я про необхідність вивезти з міста пацієнтів та медичний персонал.

Влада Ізраїлю заявляє, що однією з основних цілей військової операції в Газі залишається звільнення заручників, захоплених джигадистами під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. За останніми даними, в заручниках залишаються 50 людей, включно з солдатом, убитим ще в 2014 році. Живими вважаються 20 заручників. При цьому президент США Дональд Трамп припустив, що в живих могли залишитися й менш як 20 людей.