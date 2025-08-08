Влада Ізраїлю ухвалила рішення про встановлення контролю над Газою

Військово-політичний кабінет Ізраїлю після багатогодинних обговорень схвалив план, згідно з яким яким Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) встановить поетапний контроль над Сектором Гази.

Головна мета операції – повний розгром угруповання «Хамас», визнаного терористичним в Ізраїлі, США і Євросоюзі, а також зміцнення ізраїльської безпеки, йдеться у заяві канцелярії прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Рішення передбачає, що операція проходитиме у кілька етапів і розпочнеться з взяття під контроль міста Гази. Бойові дії можуть бути припинені у разі досягнення угоди щодо заручників. Евакуацію мирних жителів із Гази планується завершити до 7 жовтня.

Після цього ЦАХАЛ почне наземну операцію й облогу міста з метою знищити сили «Хамас», що залишилися, а потім просунеться в інші неконтрольовані райони.

Наразі Ізраїль контролює близько 75% території Сектору Гази.

За кілька годин до початку голосування Нетаньягу заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, що після окупації Ізраїль нібито не має наміру встановлювати політичний контроль над сектором.

«Ми хочемо передати контроль над сектором під цивільне управління тим, хто не є членом «Хамасу», і тим, хто не загрожує Ізраїлю знищенням... Ми хочемо безпечного периметру. Ми хочемо передати його арабським силам, які б керували ним належним чином, не загрожуючи нам і забезпечуючи жителям Гази хороше життя», – сказав він.

Згідно з планом, одночасно з військовою операцією мирним жителям нададуть гуманітарну допомогу за межами зон бойових дій, уточнили у канцелярії прем’єра.

Проти захоплення Гази виступив начальник Генштабу ізраїльської армії Еяль Замір. За його словами, операція поставить під загрозу життя заручників, які досі залишаються в руках палестинських угруповань. Начальник Генштабу зазначив, що евакуація приблизно мільйона жителів із міста Газа до гуманітарних зон на півдні сектора – це складний процес, який вимагає належного гуманітарного забезпечення для всіх евакуйованих.

Бойовики угруповання «Хамас» випустили заяву, в якій звинуватили Нетаньягу в зриві минулих мирних переговорів.

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід назвав рішення кабінету «безглуздою окупацією» і «катастрофою, яка призведе до багатьох інших катастроф».

«Цей крок займе багато місяців, призведе до загибелі заручників, загибелі багатьох солдатів, коштуватиме десятки мільярдів і призведе до політичного краху», – заявив Лапід.