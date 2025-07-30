Єгипет, Катар, Йорданія та ще 14 країн закликали покласти край владі «Хамасу» в Газі

Єгипет, Катар, Йорданія, Саудівська Аравія та ще 13 країн підтримали заклик покласти край правлінню в Секторі Гази угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США) та вжити конкретних кроків щодо припинення конфлікту, повідомляє агентство DPA.

Заклик міститься в підсумковій декларації Міжнародної конференції ООН з мирного врегулювання палестинського питання та реалізації рішення про дві держави, що відбувалася у Нью-Йорку 28–29 липня. Конференцію організували Саудівська Аравія та Франція, але очікування від неї «були невисокими», пише DPA, оскільки представники Ізраїлю та США на форум не приїхали.

Перед початком конференції міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро анонсував, що під час заходу арабські країни «вперше засудять «Хамас» і вимагатимуть його роззброєння, що остаточно закріпить ізоляцію» угруповання.

Всього семисторінкову декларацію підписали 17 країн, у тому числі чотири арабські держави, які виступають посередниками між Ізраїлем та «Хамасом» у переговорах про припинення вогню.

«Ми домовилися вжити колективних дій для припинення війни в Газі, досягнення справедливого, мирного та довгострокового врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі ефективної реалізації рішення про дві держави», – йдеться у документі.

Декларація засуджує напад бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також містить заклик до угруповання передати свою зброю Палестинській національній адміністрації (має владу на Західному березі Йордану, але не в Секторі Гази). З аналогічним закликом на конференції виступав прем’єр-міністр Палестинській національній адміністрації Мухаммед Мустафа.

Країни, які підписали документ, також засудили «напади Ізраїлю на мирних жителів Гази та цивільну інфраструктуру, облогу та голод, які призвели до руйнівної гуманітарної катастрофи». Серед іншого вони закликали ізраїльську владу припинити будівництво поселень на Західному березі річки Йордан.

У вересні відкриється чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. 24 липня президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що на цій сесії Париж офіційно оголосить про визнання Палестини незалежною державою.

Велика Британія у вересні оголосить про визнання Палестини незалежною державою, якщо Ізраїль не вдасться до «суттєвих кроків» для припинення «жахливої ситуації» в Секторі Гази, заявив 29 липня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.



