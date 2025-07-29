Стармер назвав умови і термін визнання Великою Британією Палестинської держави

Велика Британія у вересні оголосить про визнання Палестини незалежною державою, якщо Ізраїль не вдасться до «суттєвих кроків» для припинення «жахливої ситуації» в Секторі Гази, заявив 29 липня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За словами Стармера, Ізраїль має досягти угоди про припинення вогню, а також «чітко дати зрозуміти», що не має наміру анексувати Західний берег річки Йордан і залишається прихильним до процесу мирного врегулювання за формулою «дві держави для двох народів».

Стармер підкреслив, що Лондон не ставить знак рівності між Ізраїлем і «Хамасом» і що вимоги Великої Британії до угруповання (його вважають терористичним ЄС, США та Велика Британія) залишаються незмінними: «Хамас» має звільнити всіх заручників, погодитися на припинення вогню, роззброїтися і погодитися з тим, що більше не керуватиме Газою.





У вересні відкриється чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. 24 липня президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що на цій сесії Париж офіційно оголосить про визнання Палестини незалежною державою.

Парламент Ізраїлю 23 липня ухвалив резолюцію на підтримку анексії Західного берега річки Йордан. Цей документ має декларативний характер, уряд Ізраїлю не оголошував про намір анексувати цю територію.

Наразі Палестину визнають незалежною державою понад 140 країн світу. Серед них Україна, Китай, Індія, Іспанія, Бразилія тощо. Не визнають незалежності Палестини, серед інших, США, Канада, Японія, Німеччина, Ізраїль.