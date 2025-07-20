Ізраїль оголосив про розширення операції в Секторі Гази на ще одне місто

Ізраїльські військові 20 липня заявили, що готуються до початку наземної операції в місті Дейр-ель-Балах у центральній частині Сектора Гази – вперше з початку бойових дій у жовтні 2023 року. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) випустила спеціальне попередження для жителів південно-західних районів міста із закликом евакуюватися.

Ізраїльські військові заявили, що розширюють свої операції в секторі на ті райони, які раніше не використовували. Метою операцій, як стверджується, є знищення інфраструктури угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та ЄС.

Про майбутній наступ у Дейр ель-Балаху повідомляється на тлі непрямих переговорів про припинення вогню і звільнення утримуваних заручників. У «Хамасі» заявляють про можливість укладення угоди вже наступного тижня.

Відомо, що в Дейр-ель-Балаху раніше утримувалася принаймні частина заручників, і ізраїльські військові утримувалися від операцій там, оскільки «Хамас»погрожував убити заручників, якщо ізраїльські військові наблизяться до місць, де вони утримуються. Представники сімей заручників висловили стурбованість через рішення ізраїльських військових.

У місті перебувають біженці з інших районів Гази. Тепер їм знову доведеться шукати притулку в іншому місці.

Ізраїль розпочав бойові дії у Газі у відповідь на напад угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року, в результаті якого було вбито близько 1200 людей і понад 250 захоплено в заручники. В результаті боїв і авіаударів, за даними палестинської сторони, в секторі загинули близько 58 тисяч людей, Ізраїль ставить ці цифри під сумнів і вказує на те, що неясно, скільки було вбито членів «Хамасу» і скільки мирних жителів. У заручниках залишається 50 людей, більшість із них, за наявними даними, мертві.

У Тель-Авіві ввечері 19 липня відбулася масова демонстрація із закликом припинити бойові дії та домогтися звільнення заручників. Учасники звернулися до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти досягти цього.