«Хамас» заявляє, що дав «позитивну» відповідь на пропозицію про припинення вогню в Газі

Угруповання «Хамас», визнане в США та Євросоюзі терористичною організацією, оголосило, що надало «позитивну відповідь» на пропозицію про 60-денне припинення вогню в Газі, відкривши шлях до угоди про припинення конфлікту після місяців невдалих зусиль.
«Хамас» надав позитивну відповідь посередникам, і рух повністю готовий негайно розпочати раунд переговорів щодо механізму реалізації цієї програми», – йдеться у заяві угруповання.
Ізраїль раніше прийняв запропоновану США рамкову угоду, а це означає, що тепер очікується, що обидві сторони розпочнуть остаточні, детальні переговори, перш ніж буде офіційно досягнуто угоди про припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про «остаточну пропозицію» щодо 60-денного припинення вогню в майже 21-місячній війні між Ізраїлем і «Хамасом», заявивши, що очікує відповіді від сторін у найближчі години.
Попередню угоду про припинення вогню Ізраїль та «Хамас» уклали 19 січня 2025 року. Договір передбачав три етапи. У рамках першого «Хамас» звільнив 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль відпустив із в’язниць майже дві тисячі палестинських ув’язнених. Крім того, ізраїльська армія мала поступово залишити густонаселені райони Гази.
Далі за перший етап сторони не просунулися. У березні Ізраїль відновив удари по Газі. В офісі Нетаньягу заявили, що «Хамас» «відкинув усі пропозиції, які він отримав» від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.
У травні «Хамас» у відповідь на умови, запропоновані США для укладення 60-денного перемир’я, висунув свої умови, серед яких були постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ із Гази. Стів Віткофф заявив, що умови «Хамасу» «неприйнятні» та відкидають переговорний процес назад.
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