Франція у вересні визнає Палестинську державу – Макрон

Франція у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. Про це повідомив у четвер президент Франції Емманюель Макрон.



Він опублікував у соцмережі X копію свого листа до глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса.



У листі йдеться, що це рішення, на думку Макрона, допоможе мирному врегулюванню близькосхідного конфлікту.



Франція таким чином стане першою великою західною державою, яка визнала не просто право палестинців на державність, а й Палестинську державу де-юре.



Того ж дня із закликом до негайного припинення вогню у секторі Газа виступив прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, фактично поклавши на Ізраїль відповідальність за гуманітарну катастрофу у секторі. Стармер написав, що Великобританія також визнає Палестинську державу, проте лише після того, як у Газі буде укладено перемир’я.



Незалежність Держави Палестину зараз визнають близько 150 із 193 держав- членів ООН. Відмовляються її зараз визнати зокрема США та Ізраїль. Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, сектору Гази та Східного Єрусалиму, проте Ізраїль не згоден із подібними кордонами.



Сектор Гази при цьому частково перебуває під контролем угруповання «Хамас», визнаного терористичним в США і ЄС. Непрямі переговори про перемир’я і звільнення заручників, що залишаються в руках «Хамасу», поки не дали результатів. Представники Ізраїлю та США залишили Катар і зараз вивчають останні пропозиції «Хамасу», повідомляє Reuters. Американський спецпосланець Стів Віткофф заявив, що «Хамас» не діє з міркувань доброї волі, і зазначив, що будуть розглянуті «альтернативні варіанти того, як повернути заручників додому та створити стабільніші умови для жителів Гази». Подробиць він не навів.

У Газі продовжується військова операція Ізраїлю. У секторі утруднений доступ гуманітарної допомоги, міжнародні організації заявляють про загрозу голоду.



Бойові дії ведуться з жовтня 2023 року, коли «Хамас» атакував південь Ізраїлю та захопив у заручники понад 250 людей. Ізраїльська операція, своєю чергою, призвела до загибелі десятків тисяч мешканців сектору. З часом багато країн Заходу почали піддавати Ізраїль все більш різкій критиці у зв'язку з операцією.