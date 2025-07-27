Ізраїль оголосив про щоденні «тактичні паузи» в бойових діях у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 27 липня оголосила про запровадження щоденної «тактичної паузи» в боях на окремих ділянках Сектора Гази. Це рішення має полегшити роботу ООН та міжнародних гуманітарних організацій, які мають значні ускладнення при доставці допомоги мирному населенню Гази на тлі стрімкого погіршення гуманітарної ситуації.

Згідно з заявою ЦАХАЛ, пауза діятиме з 10:00 до 20:00 за місцевим часом у районах, де ізраїльські війська наразі не ведуть активних бойових операцій, зокрема в Аль-Мавасі, Дейр ель-Балаху та місті Газа. Ізраїль також повідомив про відкриття «зазначених безпечних маршрутів» по всій території сектора для проїзду колон із продовольством та медикаментами.

Державний єгипетський телеканал Al Qahera News повідомив 27 липня, що гуманітарна допомога стала надходити до Гази з Єгипту. За кілька годин до цього Ізраїль розпочав скидання продовольчої допомоги з повітря.

Голова БАПОР (Агентства ООН з підтримки палестинських біженців) Філіп Лаццаріні назвав голодну кризу «рукотворною» і розкритикував доставку гуманітарної допомоги з повітря, яку він вважає дорогою та неефективною.

Ізраїльські військові стверджують, що нові кроки координуються з ООН та міжнародними гуманітарними структурами та спрямовані на збільшення обсягів допомоги. Ізраїль відкинув звинувачення у використанні голоду як засобу тиску, назвавши їх «хибними і необґрунтованими», і заявив, що далі чинитиме тиск на палестинське радикальне угруповання «Хамас» (визнане в США та ЄС терористичною організацією), щоб домогтися звільнення ізраїльських заручників, захоплених 7 жовтня 2023року.

Ізраїль перекрив надходження усієї гуманітарної допомоги до Гази в березні, а в травні вона відновилася з новими обмеженнями: розподіл продовольства було доручено американсько-ізраїльському Гуманітарному фонду Гази. Навколо створених фондом центрів часто відбувалися інциденти, які, за даними ООН, спричиняли загибель сотень палестинців. Свідки, зокрема колишні охоронці цих центрів, покладали провину за загибель більшості цих людей ізраїльські війська. Ізраїль у стражданнях мирного населення звинувачує «Хамас».