Понад 20 країн закликали до негайного припинення вогню в Секторі Гази

Велика Британія та ще понад 20 інших країн 21 липня закликали до негайного припинення війни у Секторі Гази.

«Ми закликаємо сторони протистояння і міжнародну спільноту об’єднатися в спільному прагненні покласти край цьому жахливому конфлікту за допомогою негайного, безумовного і постійного припинення вогню... Ми об’єдналися з однією простою і невідкладною метою: війна в Газі має закінчитися негайно», - йдеться в ухваленому в Лондоні спільному комюніке міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Італії, Японії, Австралії, Канади, Данії та інших країн Заходу.

Модель доставки гуманітарної допомоги жителям Гази, яка використовується ізраїльським урядом, у комюніке названа «небезпечною», а також такою, що «позбавляє жителів Гази людської гідності».

«Ми готові вжити подальших дій на підтримку негайного припинення вогню та політичного шляху до досягнення безпеки та миру для ізраїльтян, палестинців та всього регіону», – наголошується також у комюніке, яке цитує Reuters.

Ізраїль розпочав бойові дії у Газі у відповідь на напад угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року, в результаті якого було вбито близько 1200 людей і понад 250 захоплено в заручники. В результаті боїв і авіаударів, за даними палестинської сторони, в секторі загинули близько 58 тисяч людей, Ізраїль ставить ці цифри під сумнів і вказує на те, що неясно, скільки було вбито членів «Хамасу» і скільки мирних жителів. У заручниках залишається 50 людей, більшість із них, за наявними даними, мертві.

У Тель-Авіві ввечері 19 липня відбулася масова демонстрація із закликом припинити бойові дії та домогтися звільнення заручників. Учасники звернулися до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти досягти цього.