Нетаньягу запропонує анексію Сектора Гази, якщо «Хамас» відмовиться від перемир’я – ЗМІ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу найближчим часом запропонує міністрам уряду план анексії територій у Секторі Гази, пише ізраїльське видання «Гаарец» із посиланням на джерела.

Згідно із планом, Ізраїль оголосить, що дає «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС та США) кілька днів, щоб погодитися на перемир’я, а в разі відмови розпочне анексію території. Вона буде поступовою, поки весь Сектор Гази не буде анексований.

План, за даними видання, отримав схвалення адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як зазначає «Гаарец», раніше Нетаньягу «не відчував ентузіазму» щодо анексії територій, проте тепер готовий піти на це, щоб зберегти від розвалу свій уряд, праворадикальне крило якого незадоволене недавнім рішенням Нетаньягу збільшити обсяги гуманітарної допомоги до Гази.

Інше ізраїльське видання, The Times of Israel, вказує, що про можливу анексію Гази говорить не сам Нетаньягу, а члени його кабінету.

Ізраїль перебуває під жорстким міжнародним тиском через те, що в Секторі Гази, за даними гуманітарних організацій, шириться масовий голод: правозахисники та уряди країн світу звинувачують Єрусалим у блокуванні гуманітарної допомоги. Нетаньягу стверджує, що «голоду немає» і що Ізраїль надсилає достатню кількість допомоги, але її «краде «Хамас».