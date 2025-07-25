США повертають свою переговорну команду з Катару для консультацій – Віткофф

Вашингтон скорочує свою участь у переговорах про припинення вогню в Газі та повертає свою переговорну групу додому з Катару для консультацій після того, як остання відповідь «Хамасу», визнаного США та ЄС терористичним угрупованням, «демонструє відсутність бажання» досягти перемир’я, заявив у четвер спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф.



«Хоча посередники доклали значних зусиль, «Хамасу», схоже, не діє скоординовано та не має чесної волі. Зараз ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому та спробуємо створити стабільніше середовище для народу Гази. Шкода, що «Хамасу» діяв таким егоїстичним чином», – написав він у соцмережі Х.

Спецпредставник Трампа також додав, що США рішуче налаштовані прагнути припинення цього конфлікту та встановлення постійного миру в Газі.

Речник Державного департаментуТоммі Піготт не надав подробиць про те, які «альтернативні варіанти» розглядають США для звільнення заручників.

Коли його запитали, чи будуть США продовжувати пошук перемир’я в Газі і як, Піготт не надав чітких відповідей і сказав журналістам, що «це дуже динамічна ситуація». Він зазначив, що Вашингтон залишається відданий спробам побачити припинення цього конфлікту.

В угрупованні «Хамас» натомість заявили, що здивовані «негативними зауваженнями» Віткоффа та заявили, що продемонстрував відповідальність та гнучкість у переговорному процесі. «Хамас» додав, що «прагне досягти угоди, яка покладе край агресії та стражданням наших людей у Газі».

Прориву в угоді про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням «Хамас» після 21 місяця війни не вдається досягти адміністрації Трампа.

Президент США Дональд Трамп позиціонував себе як миротворця та пообіцяв бути посередником у досягненні угод у конфліктах від України до Гази, але черговий крок щодо перемир’я в Газі зазнав невдачі.

Ізраїль розпочав бойові дії у Газі у відповідь на напад угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року, в результаті якого було вбито близько 1200 людей і понад 250 захоплено в заручники. В результаті боїв і авіаударів, за даними палестинської сторони, в секторі загинули близько 58 тисяч людей, Ізраїль ставить ці цифри під сумнів і вказує на те, що неясно, скільки було вбито членів «Хамасу» і скільки мирних жителів. У заручниках залишається 50 людей, більшість із них, за наявними даними, мертві.

У Тель-Авіві ввечері 19 липня відбулася масова демонстрація із закликом припинити бойові дії та домогтися звільнення заручників. Учасники звернулися до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти досягти цього.