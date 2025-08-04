Колишні співробітники спецслужб Ізраїлю просять Трампа зупинити війну у Газі

Понад 550 колишніх високопоставлених співробітників ізраїльських спецслужб, включно з колишніми очільниками розвідки «Моссад» та служби безпеки «Шабак», звернулися з відкритим листом до президента США Дональда Трампа із закликом вплинути на уряд Беньяміна Нетаньягу і домогтися припинення війни в Секторі Гази.

«З нашої професійної точки зору «Хамас» (угруповання, визнане терористичним у США та ЄС) більше не становить стратегічної загрози для Ізраїлю», – йдеться в листі, який цитує AFP.

Колишній голова «Шабак» Амі Айалон, який виступив із відеозаявою, зазначив: «Спочатку це була справедлива оборонна війна. Але коли ми досягли всіх воєнних цілей, вона перестала бути такою». За його словами, конфлікт, який триває майже 23 місяці, «спричиняє втрату як безпеки, так і ідентичності Держави Ізраїль».

У листі стверджується, що армія Ізраїлю вже виконала дві з трьох цілей: ліквідувала військову інфраструктуру «Хамасу» та усунула його керування в Газі. «Третя і найважливіша мета – повернення всіх заручників – може бути досягнута лише за допомогою угоди», – наголошується у зверненні.





На їхню думку, Трамп має авторитет серед ізраїльтян і може вплинути на Нетаньягу. Після припинення вогню, вважають вони, президент США зможе сприяти формуванню регіональної коаліції та реструктуризації Палестинської автономії, яка б могла взяти на себе управління Сектором Гази замість «Хамасу».

Міжнародний тиск на Ізраїль посилюється щодня. Все частіше звучать заклики до припинення вогню, яке дозволило б повернути ізраїльських заручників і забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Гази. Частина ізраїльських політиків, включно з міністрами із владної коаліції, наполягають на продовженні наступу та можливої окупації частини чи всього Сектора Гази.



