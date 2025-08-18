ЗМІ: «Хамас» погоджується звільнити 10 заручників в обмін на перемир’я

Радикальне угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) висловило згоду з оприлюдненими Катаром та Єгиптом пропозиціями щодо умов припинення вогню у війні з Ізраїлем і, зокрема, погодилося звільнити 10 утримуваних із жовтня 2023 року заручників. Про це з посиланням на представників країн-посередників і «Хамасу» повідомляють арабські ЗМІ, а також агентства Reuters і France-Presse.

Повідомляється, що пропозиції включають припинення вогню на 60 днів, звільнення не менш як 10 заручників в обмін на палестинців, які утримуються в ізраїльських в’язницях, а також часткове відведення ізраїльських військ із Сектора Гази. Імовірно, «Хамас» також передасть кілька тіл загиблих заручників.

Ізраїль ще не відреагував на повідомлення про згоду «Хамасу» на нові мирні пропозиції посередників США. Раніше влада Ізраїлю заявляла, що погодиться на припинення вогню лише в разі звільнення всіх заручників.

Переговори про припинення вогню впродовж останніх кількох місяців тривали безрезультатно. Ізраїль нещодавно оголосив про плани розширити бойові операції в Газі – попри критику його дій із боку більшості країн світу, зокрема й традиційних союзників Ізраїлю.

За останніми даними, «Хамас» утримує в Газі 49 захоплених в Ізраїлі заручників. Ізраїльські військові вважають, що 27 із них загинули, 22 залишаються живими.

Нинішня війна в Газі почалася з нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито близько 1200 людей та близько 250 взято у заручники. Операція Ізраїлю в Газі, яка стала відповіддю на напад, призвела до масштабних руйнувань і загибелі десятків тисяч жителів цієї території (це дані контрольованого «Хамасом» міністерства охорони здоров’я, які не розподіляють загиблих на бойовиків і цивільних). Більшість заручників були звільнені внаслідок переговорів, проте кількадесят із них загинули в Газі.