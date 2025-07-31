Білий дім: спеціальний посланець США Віткофф відвідає Газу

Спеціальний посланник США Стів Віткофф має відвідати сектор Гази в п’ятницю, щоб оглянути центри розподілу допомоги, повідомив Білий дім.



Віткофф та посол США в Ізраїлі Майк Хакабі прагнутимуть «забезпечити план постачання більшої кількості продуктів харчування, а також зустрітися з місцевими жителями Гази, щоб почути з перших вуст про цю жахливу ситуацію на місцях», повідомила у четвер речниця Білого дому Керолайн Левітт.



За її словами, одразу після свого візиту спецпосланець та посол проінформують президента, щоб «затвердити остаточний план розподілу продовольства та допомоги в регіоні».

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Раніше Віткофф провів переговори в Ізраїлі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що їхня дискусія була зосереджена на гуманітарній ситуації в секторі Гази, ізраїльських заручниках, яких утримує угруповання «Хамас»(визнане США та ЄС терористичним), а також на питанні Ірану.



Візит Віткофф відбувається на тлі міжнародного обурення через зростаючу кількість доказів масштабного голоду в Газі та глухий кут переговорів про припинення вогню.

Ізраїль перебуває під жорстким міжнародним тиском через те, що в Секторі Гази, за даними гуманітарних організацій, шириться масовий голод: правозахисники та уряди країн світу звинувачують Ізраїль у блокуванні гуманітарної допомоги. Нетаньягу стверджує, що «голоду немає» і що Ізраїль надсилає достатню кількість допомоги, але її «краде «Хамас».



