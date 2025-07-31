Канада оголосила про намір визнати Палестинську державу

Канада має намір визнати незалежну Палестинську державу на 80-й сесії Генасамблеї ООН у вересні, повідомив прем’єр-міністр Марк Карні.

«Канада давно віддана рішенню про створення двох держав – незалежної, життєздатної і суверенної палестинської держави, яка живе пліч-о-пліч з Державою Ізраїль у мирі та безпеці», – заявив Карні.

Канадський прем’єр також зазначив, що Оттава засуджує ізраїльський уряд, який «допустив катастрофу в Секторі Гази».

Про схоже рішення заявила і Мальта. Прем’єр-міністр Роберт Абела наголосив, що визнання незалежної Палестинської держави стане частиною зусиль щодо встановлення миру на Близькому Сході.

МЗС Ізраїлю назвало рішення Канади нагородою для «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС та США) і ударом по зусиллях із припинення вогню в Газі. Президент США Дональд Трамп у Truth Social написав, що рішення Канади «дуже ускладнить для нас укладення торгової угоди з ними».

Канада стала третьою країною «Групи семи», яка заявила про майбутнє визнання незалежної Палестинської держави після Франції та Великої Британії.

У травні аналогічні рішення ухвалили Норвегія, Ірландія та Іспанія.

Відповідно до резолюцій ООН, на території колишньої британської підмандатної Палестини мали створити дві держави — єврейську та арабську. Єврейська держава Ізраїль була створена у 1948 році. Палестинська держава тоді створена не була, її ймовірні території спочатку перейшли під контроль Єгипту та Йорданії, потім Ізраїлю. Згодом було утворено Палестинську автономію, влада якої домагається міжнародного визнання незалежності Палестинської держави. Нині її визнали близько 150 країн-членів ООН. США та Ізраїль відмовляються її визнати.

Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, який частково перебуває під управлінням структур Палестинської національної адміністрації, Сектора Гази (там владу має угруповання «Хамас», яке Ізраїль прагне ліквідувати) та Східного Єрусалиму. Ізраїль, який контролює більшу частину цих територій, не згодний із запропонованими кордонами.