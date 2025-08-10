Нетаньягу твердить, що новий наступ ЦАХАЛ у Газі завершиться «досить швидко»

Ізраїль готується до нового етапу військової операції в Секторі Гази, метою якого стане встановлення контролю над двома останніми прихистками угруповання «Хамас», визнаного терористичним у ЄС та США. Про це 10 серпня заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на пресконференції в Єрусалимі.

За його словами, план передбачає наступ на місто Газа, найбільший населений пункт анклаву. Нетаньягу зазначив, що операція має завершитися «досить швидко» і, як очікується, призведе до закінчення бойових дій.

«Я не хочу говорити про точні терміни, але ми говоримо про досить короткий часовий проміжок, тому що ми хочемо завершити війну», – цитує ізраїльського прем’єра Reuters.

Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль має намір «довести операцію до кінця» і «розгромити «Хамас», оскільки це угруповання відмовляється скласти зброю. Керівництво «Хамасу» раніше заявило, що угруповання не роззброюватиметься доти, доки не буде створена незалежна палестинська держава.

8 серпня влада Ізраїлю затвердила розширення військової кампанії в Газі, що викликало критику всередині країни та за кордоном, у тому числі з боку низки європейських держав.

10 серпня на запит Палестинської національної адміністрації відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Російський посол Дмитро Полянський назвав план Ізраїлю «брутальним порушенням міжнародного права».

Він додав, що попередня «активна дипломатія, а не безрозсудне посилення бойових дій», призвела до звільнення понад 140 заручників, яких утримував «Хамас». «Ізраїльська влада вирішила піти на подальшу ескалацію насильства, тим самим поставивши під загрозу безпеку та життя ізраїльських заручників», — каже Полянський.

Постійний спостерігач від Палестини при ООН Ріяд Мансур закликав до повного виведення армії Ізраїлю з Гази та заявив, що Палестинська адміністрація має взяти на себе урядові обов’язки за регіональної та міжнародної підтримки. Він додав, що це означатиме, що «Хамас» складе зброю та припинить війну.

Сполучені Штати виступили на захист дій Ізраїлю, заявивши, що він має право вирішувати, що є найкращим для його безпеки. Американські дипломати назвали звинувачення в геноциді в Газі неправдивими.



США мають право вето в Раді безпеки ООН і можуть блокувати запропоновані рішення.