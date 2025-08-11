У Газі через авіаудар загинули п’ятеро співробітників каналу Al Jazeera

В результаті ізраїльського авіаудару в неділю в місті Газа загинув журналіст телеканалу Al Jazeera Анас аль-Шаріф і ще четверо співробітників каналу. Удар був по наметі, що розташований біля лікарні аль-Шифа у східній частині міста. Згідно з заявами місцевої влади, крім співробітників Al Jazeera загинули ще двоє мирних жителів.

Ізраїльські військові заявили, посилаючись на розвіддані та знайдені документи, що аль-Шаріф очолював осередок угруповання «Хамас»(визнаного в США та ЄС терористичним) і брав участь у ракетних обстрілах Ізраїлю.

«Перед ударом було вжито заходів для того, щоб мінімізувати наслідки для цивільних осіб. Було застосовано високоточну зброю, велося спостереження з повітря, було отримано додаткові розвіддані», – йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Раніше Ізраїль уже включав аль-Шаріфа до списку журналістів, яких звинувачував у з’язках із палестинськими озброєними угрупованнями. Al Jazeera та сам аль-Шаріф до своєї загибелі відкидали подібні звинувачення. Al Jazeera назвала удар по її співробітниках «нахабною та навмисною атакою на свободу преси».

Анас аль-Шаріф, якому було 28 років, у 2024 році у складі команди Reuters отримав Пулітцерівську премію за фотоматеріали про війну у Газі. Незадовго до смерті він написав у соцмережі X, що ізраїльські війська вже понад дві години ведуть інтенсивний обстріл міста.

Комітет захисту журналістів зазначив, що Ізраїль систематично звинувачує журналістів у зв’язках із терористами, «не надаючи достовірних доказів». За даними цієї організації, за час війни в Газі, яка почалася після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, загинули щонайменше 186 працівників ЗМІ.

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю заявив про новий етап військової операції у секторі, метою якого є взяття під контроль міста Газа. Водночас він оголосив про плани допустити до Гази «більше іноземних журналістів». Досі ізраїльська влада блокувала спроби іноземних кореспондентів самостійно потрапити до Гази, зазвичай посилаючись на міркування безпеки. Іноді ізраїльські військові організовували візити журналістів до Гази у форматі престурів під наглядом співробітників служби безпеки.