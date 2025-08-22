ООН офіційно визнала голод у Газі, ситуація може погіршитися – аналіз

У губернаторстві Газа в однойменній смузі настав голод, констатує ООН у звіті 22 серпня, посилаючись на аналіз за Класифікацією фаз комплексної продовольчої безпеки (IPC).

За даними IPC, понад пів мільйона людей у Смузі Гази перебувають у «катастрофічних умовах», в тому числі через голод і бідність. Ще 1,07 мільйона (54% населення) класифікували як таких, що перебувають у с стані надзвичайної ситуації (4-та стадія за IPC), 396 тисяч – у кризі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що результати аналізу не виявили таємниці:

«Це рукотворне лихо, моральне звинувачення – і провал всього людства».

Ґутерріш стверджує, що голод характеризується не лише відсутністю їжі, а й руйнуванням систем, необхідних для людського виживання.





ООН прогнозує, що голод може поширитися з губернаторства Газа на провінції Дейр аль-Балах і Хан Юніс найближчими тижнями. Агентства організації закликають негайно доправити до Гази гуманітарну допомогу, стверджуючи, що сотні тисяч людей у регіоні залишаються без їжі днями.

ООН також закликає Ізраїль «як окупаційну державу» забезпечити місцеве населення продовольством і медикаментами. Його агентства також вимагають негайного припинення вогню та звільнення заручників, захоплених угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС) 7 жовтня 2023 року.

«До кінця вересня понад 640 тисяч людей у Смузі Гази зіткнуться з «катастрофічним» рівнем продовольчої небезпеки, класифікованим як Фаза 5 Індивідуальної продовольчої небезпеки (IPC). Додатково 1,14 мільйона людей в анклаві перебуватимуть у фазі 4, а ще 396 000 людей зіткнуться з «кризовими» умовами фази 3», – йдеться в прогнозі.





ООН вказує на класифікацію, за якою встановлюється стадія харчової непевності:

«Найекстремальніша категорія спрацьовує, коли порушено три критичні пороги – екстремальне голодування, гостре недоїдання та смерть, пов’язана з голодом. Останній аналіз тепер підтверджує на основі достатніх доказів, що ці критерії були дотримані, повідомили агентства ООН».

Пресслужба наводить слова координатора ООН із надзвичайних ситуацій Тома Флетчера, який стверджує, що цьому становищу можна було б запобігти, «якби нам дозволили».

ООН зазначає, що це перший випадок офіційного визнання голоду на Близькому Сході від початку спостережень IPC.

Нинішня війна в Газі почалася з нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого було вбито близько 1200 людей та близько 250 взято у заручники. Операція Ізраїлю в Газі, яка стала відповіддю на напад, призвела до масштабних руйнувань і загибелі десятків тисяч жителів цієї території (це дані контрольованого «Хамасом» міністерства охорони здоров’я, які не розподіляють загиблих на бойовиків і цивільних). Більшість заручників були звільнені внаслідок переговорів, проте кількадесят із них загинули в Газі.







