Ізраїль затвердив план зведення нових поселень на Західному березі

Влада Ізраїлю остаточно схвалила проєкт будівництва нових поселень на Західному березі річки Йордан, повідомляє Reuters 20 серпня.

План, що отримав назву E1, передбачає забудову території між Єрусалимом та ізраїльським поселенням Маалі Адумім. Таким чином, це розширить заселену ізраїльтянами територію навколо Східного Єрусалиму за «зеленою межею» (міжнародно визнаним кордоном Ізраїлю) на палестинських територіях.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич назвав рішення «кроком, який по суті стирає ілюзорну концепцію співіснування двох держав».

Як пояснює Reuters, будівництво інфраструктури може розпочатися вже протягом кількох місяців, а перші будинки для поселенців можуть з’явитися приблизно за рік.

Ізраїльські поселення на Західному березі почали з’являтися після Шестиденної війни 1967 року. Міжнародна спільнота вважає поселення незаконними, оскільки вони будуються на окупованих територіях. Ізраїль звинувачення в порушенні міжнародного права відкидає. Станом на 2023 рік на Західному березі та у Східному Єрусалимі розташовувалися 144 ізраїльські поселення.

План E1 вперше з’явився ще в 2010 році, проте тоді на тлі різкої міжнародної реакції Ізраїль відмовився від його реалізації.