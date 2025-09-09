Прем’єр Ізраїлю анонсував наступ на місто Газа й закликав жителів виїхати

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав жителів міста Газа залишити його перед основним наступом ізраїльських військ – про це він заявив у відеозверненні зі штаб-квартири Міністерства оборони 8 вересня.

За його словами, за останні два дні ізраїльські військово-повітряні сили зруйнували 50 висотних будівель – «веж терору». Нетаньягу пообіцяв, що всі «осередки терору» будуть знищені, назвавши це вступом до наземної операції ізраїльських військ, які зараз зосереджуються в місті Газа.

«Тому я звертаюся до мешканців Гази, користуючись цією можливістю, і прошу вас уважно мене послухати: вас попередили. Забирайтеся звідти!» – заявив він.

8 вересня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про удар по одній із висотних будівель у Газі. Усередині цієї будівлі, як повідомляється, «Хамас» (визнана терористичною у США та ЄС) «створила військову інфраструктуру, призначену для підготовки та проведення терористичних атак» проти ізраїльської армії.

Міноборони Ізраїлю 20 серпня затвердило план наступу на місто Газа. Операція отримала назву «Колісниці Гідеона II», в армію призвали понад 60 тисяч резервістів. Глава відомства Ісраель Кац заявив, що після завершення операції «Газа змінить свій вигляд і більше не буде колишньою».





29 серпня було скасовано щоденні «тактичні паузи», які дозволяли міжнародним гуманітарним організаціям надавати допомогу мирному населенню. ЦАХАЛ, незважаючи на скасування пауз, обіцяв «продовжити підтримувати гуманітарні зусилля».

Влада Ізраїлю заявляє, що однією з основних цілей військової операції в Газі залишається звільнення заручників, захоплених джигадистами під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. За останніми даними, в заручниках залишаються 50 людей, включно з солдатом, убитим ще в 2014 році. Живими вважаються 20 заручників. При цьому президент США Дональд Трамп припустив, що в живих могли залишитися й менш як 20 людей.



