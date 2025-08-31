Ґрета Тунберга та інші активісти знову намагаються прорватися до Гази

Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, включаючи шведську екоактивістку Ґрету Тунберг, готувалася в неділю відплисти з Барселони, повідомили організатори.



Судна мають вирушити з іспанського портового міста, щоб «відкрити гуманітарний коридор і припинити триваючий геноцид палестинського народу», повідомила Глобальна флотилія Сумуд.

Група визначає себе на своєму вебсайті як незалежну організацію, яка не має жодного відношення ні до уряду, ні до політичної партії.

Десятки човнів мали вийти з порту о 13:00 за Гринвічем із сотнями людей на борту, серед яких були активісти з десятків країн.

Очікується, що флотилія прибуде до Гази в середині вересня.

«Питання сьогодні не в тому, чому ми пливемо. Ця історія зовсім не стосується місії, яку ми збираємося розпочати», – сказала Тунберг, повідомивши AFP, що метою було доставити допомогу та відкрити гуманітарний коридор для прориву «незаконної» та «нелюдської» блокади Гази.

«Історія тут про Палестину. Історія тут про те, як людей навмисно позбавляють найелементарніших засобів для виживання. Історія тут про те, як світ може мовчати», – сказала вона журналістам.



Це не перша спроба Тунберг дістатися до вод Гази цього року. Її депортували в червні, коли корабель, на якому вона подорожувала з 11 іншими людьми, зупинили ізраїльські військові.

У губернаторстві Газа в однойменній смузі настав голод, констатувала ООН у звіті 22 серпня, посилаючись на аналіз за Класифікацією фаз комплексної продовольчої безпеки (IPC).

За даними IPC, понад пів мільйона людей у Смузі Гази перебувають у «катастрофічних умовах», в тому числі через голод і бідність. Ще 1,07 мільйона (54% населення) класифікували як таких, що перебувають у с стані надзвичайної ситуації (4-та стадія за IPC), 396 тисяч – у кризі.

Влада Ізраїлю заявляє, що однією з основних цілей військової операції в Газі залишається звільнення заручників, захоплених джигадистами під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. За останніми даними, в заручниках залишаються 50 людей, включно з солдатом, убитим ще в 2014 році. Живими вважаються 20 заручників. При цьому президент США Дональд Трамп припустив, що в живих могли залишитися й менш як 20 людей.



