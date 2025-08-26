Мерц: Німеччина не приєднається до ініціативи щодо визнання Палестинської держави

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не приєднається до ініціативи західних союзників щодо визнання Палестинської держави на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй наступного місяця.



Мерц виступав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, який минулого місяця заявив, що Канада планує визнати державу Палестина на Генеральній Асамблеї після аналогічних заяв Франції та Великої Британії.



«Ми не приєднаємося до цієї ініціативи. Ми не бачимо виконання вимог», – сказав Мерц.

У вересні відкриється чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. 24 липня президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що на цій сесії Париж офіційно оголосить про визнання Палестини незалежною державою. Також про такий намір оголосила Британія, Канада.

Парламент Ізраїлю 23 липня ухвалив резолюцію на підтримку анексії Західного берега річки Йордан. Цей документ має декларативний характер, уряд Ізраїлю не оголошував про намір анексувати цю територію.

Наразі Палестину визнають незалежною державою понад 140 країн світу. Серед них Україна, Китай, Індія, Іспанія, Бразилія тощо. Не визнають незалежності Палестини, серед інших, США, Канада, Японія, Німеччина, Ізраїль.

Відповідно до резолюцій ООН, на території колишньої британської підмандатної Палестини мали створити дві держави — єврейську та арабську. Єврейська держава Ізраїль була створена у 1948 році. Палестинська держава тоді створена не була, її ймовірні території спочатку перейшли під контроль Єгипту та Йорданії, потім Ізраїлю. Згодом було утворено Палестинську автономію, влада якої домагається міжнародного визнання незалежності Палестинської держави.

Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, який частково перебуває під управлінням структур Палестинської національної адміністрації, Сектора Гази (там владу має угруповання «Хамас», яке Ізраїль прагне ліквідувати) та Східного Єрусалиму. Ізраїль, який контролює більшу частину цих територій, не згодний із запропонованими кордонами.