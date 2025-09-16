Армія Ізраїлю почала наземну операцію у місті Газа – ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію із захоплення міста Газа, передає Axios. За повідомленням, спочатку ввечері 15 вересня ізраїльські військові завдали авіаударів по Газі, після чого до міста увійшли танки.

Високопосадовець ЦАХАЛ заявив виданню, що ізраїльські військові увійшли до Гази, і найближчими днями до них приєднаються додаткові сили.

Перед початком операції ЦАХАЛ закликав палестинців залишити місто й переміститися на південь у «гуманітарні зони». За останніми даними, з Гази пішли близько 300 тисяч людей. При цьому, зазначає The Jerusalem Post, близько 700 тисяч людей залишилися.

Вранці 16 вересня інформацію про початок операції підтвердив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, ізраїльська армія завдає удару «залізним кулаком» по «терористичній інфраструктурі» в Секторі Гази.

«Солдати ЦАХАЛ мужньо борються, щоб створити необхідні умови для звільнення заручників і розгрому «Хамасу» (палестинське угруповання, визнане терористичним в ЄС і США – ред.). Ми не здамося і не відступимо, поки наше завдання не буде виконане», – наголосив міністр.

Наступ почався через кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і високопоставленими членами його кабінету. За даними джерел Axios, Рубіо сказав, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує наземну операцію, але хоче, щоб її провели швидко. Офіційно адміністрація США це не коментувала.

Ізраїль проводить військову операцію у Секторі Гази після нападу бойовиків «Хамасу» на південь країни 7 жовтня 2023 року. Тоді в Ізраїлі загинули понад 1200 людей понад 250 – були захоплені в заручники і вивезені до Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу» в Секторі Гази.

Влада Ізраїлю заявляє, що однією з основних цілей військової операції в Газі залишається звільнення заручників.

За останніми даними, у заручниках залишаються 50 людей. Живими вважаються 20 заручників.

Міністерство охорони здоров’я Сектору Гази, підконтрольне «Хамасу», стверджує, що з початку бойових дій там загинули майже 65 тисяч палестинців. Ці дані незалежно не підтверджені.