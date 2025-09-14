Рубіо: США не задоволені ударом по Досі, але продовжать підтримувати Ізраїль

Державний секретар США Марко Рубіо прибув із візитом до Ізраїлю на тлі зростання напруженості відносин Вашингтона з його союзниками на Близькому Сході після удару Ізраїлю по лідерах «Хамасу» у Катарі й рішення про розширення єврейських поселень на окупованому Західному березі.

«Хамас» – радикальне палестинське угруповання, визнане у США і ЄС терористичною організацією.

Виступаючи перед вильотом до Ізраїлю, Рубіо наголосив, що президент Дональд Трамп «невдоволений» через удари по території Катару, але США продовжать підтримувати Ізраїль.

Після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року «Хамас» все ще утримує 48 ізраїльських заручників, з них живі, за оцінками ізраїльської сторони, близько двадцяти. Катар разом зі США виступає посередником у спробах досягти угоди про припинення вогню в Секторі Гази, яка включала б звільнення заручників.

Цього тижня Ізраїль завдав удару по будівлі в Досі, де проходила нарада політичного керівництва «Хамасу». У Білому домі цей удар назвали «односторонньою ескалацією, яка не відповідає ні інтересам США, ні інтересам Ізраїлю».

Удар викликав різке засудження з боку арабських держав і зірвав переговори про припинення вогню і звільнення заручників, які вів Катар.

У п’ятницю Рубіо зустрівся в Білому домі з прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані. Пізніше того ж дня президент США Дональд Трамп повечеряв із катарським прем’єром у Нью-Йорку.

Поїздка Рубіо відбувається напередодні зустрічей на високому рівні в ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня. Очікується, що такі країни, як Франція і Велика Британія, визнають Палестинську державу.

Вашингтон вважає, що таке визнання зміцнить позиції «Хамасу» і може спонукати ізраїльський уряд до анексії Західного берега, чого домагаються радикально налаштовані члени кабінету міністрів Ізраїлю.

У четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підписав угоду про просування плану розширення поселень, які мають пройти через землі Західного берега, палестинці розглядають ці землі як територію майбутньої держави.

Минулого тижня Об’єднані Арабські Емірати попередили, що такий крок стане перетином «червоної лінії» і підірве Авраамові угоди, які нормалізували відносини між ОАЕ й Ізраїлем у 2020 році.

Після поїздки до Ізраїлю Рубіо має приєднатися до запланованого візиту Трампа до Великої Британії наступного тижня.