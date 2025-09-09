Нетаньягу назвав удар по «Хамасу» в Катарі відповіддю на теракт у Єрусалимі

Ізраїль попередив адміністрацію США про підготовку удару по членах політичного керівництва радикального палестинського угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС), що перебувають у Катарі, повідомляє AFP з посиланням на представника Білого дому.

Одразу після ударів по цілях у столиці Катару Досі 9 вересня канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікувала заяву, в якій ішлося: «Сьогоднішня операція проти ватажків терористичної організації «Хамас» була виключно незалежною операцією Ізраїлю. Ініціатором її був Ізраїль, її здійснив Ізраїль, і Ізраїль несе за неї всю відповідальність».

Пізніше Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац випустили спільну заяву, згідно з якою рішення про ліквідацію політичних керівників «Хамасу» було ухвалене 8 вересня після теракту в Єрусалимі. Його жертвами стали шестеро ізраїльтян.

«Сьогодні (9 вересня) вдень, скориставшись оперативною можливістю і після консультацій з усіма керівниками силових структур, за їхнього повного схвалення, прем’єр-міністр і міністр оборони ухвалили рішення реалізувати дану напередодні вказівку ЦАХАЛ і (службі безпеки) ШАБАК. Операцію було проведено гранично точно та ефективно», – йдеться в заяві, в якій дії армії Ізраїлю названі «абсолютно виправданими».

Катар, який виступає непрямим посередником на переговорах щодо угоди про припинення вогню в Газі та звільнення захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників, виступив із різким засудженням дій Ізраїлю. Удари також засудили Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія, Єгипет, Туреччина та інші країни, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Ізраїльські та арабські ЗМІ, зокрема «Аль-Арабія» та «Аль-Хадат», стверджують, що в результаті удару загинули кілька високопоставлених діячів «Хамасу», в тому числі голова закордонного офісу «Хамасу» та переговорної групи Халіль аль-Хая, голова «Хамасу» на Західному березі Йордану Захер Джабарін та голова Політбюро Халед Машааль. Офіційно це не підтверджено.

За повідомленням телеканалу «Аль-Джазіра» та інших ЗМІ, керівники «Хамасу» зібралися в Досі, щоб обговорити останні пропозиції щодо можливої угоди з Ізраїлем про припинення бойових дій у Секторі Гази.