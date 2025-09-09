У столиці Катару лунали вибухи, Ізраїль заявив про удар по керівництву «Хамасу» в Досі

У столиці Катару Досі вдень 9 вересня сталася низка вибухів. Армія оборони Ізраїлю незабаром заявила, що завдала удару, спрямованого на найвище керівництво угруповання «Хамас» (визнане терористичною організацією в США і ЄС).

У повідомленні вказано, що були вжиті заходи щодо зниження шкоди для цивільних осіб. При цьому не сказано, де і коли було завдано удару і які його результати.

Влада Катару згодом заявила, що удару було завдано по будинках, в яких жили члени «Хамасу», і засудила дії Ізраїлю, заявивши про порушення міжнародного права.

Згідно з палестинськими і катарськими джерелами, авіаудари були завдані по місцю зустрічі лідерів «Хамасу» в Досі.

Ізраїльські й арабські ЗМІ, зокрема «Аль-Арабія» й «Аль-Хадат», стверджують, що в результаті удару загинули кілька високопоставлених діячів «Хамасу». Офіційно це не підтверджено.

За повідомленням «Аль-Джазіри» й інших ЗМІ, керівники «Хамасу» зібралися в Досі, щоб обговорити останні мирні пропозиції.

Катар відіграє роль посередника на непрямих переговорах між Ізраїлем і «Хамасом» щодо припинення вогню у Секторі Гази. У країні діє політичний офіс «Хамасу». Раніше він не був ціллю ізраїльських операцій.

Поки що неясно, чи був удар узгоджений із США, які підтримують добрі стосунки з Катаром.

Ізраїльські ЗМІ стверджують, що влада країни перед завданням удару попередила як США, так і Катар.

Тим часом, канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що операція «була повністю самостійною ізраїльською операцією. Ізраїль її ініціював, Ізраїль її провів, і Ізраїль несе за неї повну відповідальність».

Напередодні, 8 вересня, в Єрусалимі кілька осіб відкрили вогонь по пасажирах автобуса, шестеро людей загинули, ще 12 – були поранені. Збройне крило «Хамасу» взяло на себе відповідальність за цей напад.

«Хамас» продовжує утримувати кілька десятків заручників, які були викрадені в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року. Тоді внаслідок нападу бойовиків «Хамасу» й інших воєнізованих ісламістських угруповань із Сектору Гази в Ізраїлі загинули 1200 людей, ще 253 – були захоплені в заручники.

У відповідь на ці дії Ізраїль проводить військову операцію в Секторі Гази й одночасно веде переговори з «Хамасом» щодо заручників. Але ці переговори в останні кілька місяців не мали ніяких результатів.