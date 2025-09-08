У Єрусалимі п’ять людей загинули через обстріл автобуса, нападники вбиті

У Єрусалимі невідомі особи відкрили вогонь по пасажирах автобуса, п’ятеро людей загинули. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на службу екстреної медицини. Поранених 11, серед них шестеро в тяжкому стані.

Інцидент стався на перехресті Рамот. За попередніми даними, двоє чоловіків зайшли в автобус та стали стріляти в пасажирів. Ізраїльські медіа пишуть, що нападники використовували саморобний пістолет-кулемет Carlo; їх застрелили військовослужбовець і цивільний, які були неподалік від місця події.

Одна з пасажирок автобуса розповіла, що як тільки водій відчинив двері, двоє чоловіків зайшли в автобус і стали стріляти. Жінка перебувала біля задніх дверей, тому їй вдалося вийти з автобуса та сховатись за найближчим автомобілем.