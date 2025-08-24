Ізраїль завдав удару по столиці Ємену

Ізраїль завдав ударів по столиці Ємену – Сана – в неділю у відповідь на ракетні обстріли хуситів по Ізраїлю. Міністерство охорони здоров'я, кероване хуситами, повідомило про щонайменше двох загиблих та 35 поранених.

Ізраїльські військові заявили, що серед цілей були військовий комплекс, де розташований президентський палац, дві електростанції та сховище палива.



«Удари були завдані у відповідь на неодноразові напади терористичного режиму хуситів на Державу Ізраїль та її цивільне населення, включаючи запуск ракет класу «земля-земля» та безпілотників по території Ізраїлю в останні дні», – йдеться у заяві військових.



У п’ятницю хусити заявили, що вони запустили балістичну ракету в бік Ізраїлю під час своєї останньої атаки, яка, за їхніми словами, була здійснена на підтримку палестинців у Газі.



Як пише АР, посадовець ізраїльських ВПС, який побажав залишитися анонімним відповідно до військових правил, назвав цей боєприпас новою загрозою – касетним боєприпасом, призначеним для детонації на кілька вибухових речовин при ударі. За словами чиновника, використання касетних бомб ускладнює перехоплення та є додатковою технологією, наданою хуситам Іраном.

Єменське угруповання, що підтримується Іраном, неодноразово випускало ракети в бік Ізраїлю, стверджуючи, що домагається завершення ізраїльської операції в Секторі Гази. Ізраїль, у свою чергу, кілька разів завдавав ударів по Ємену, у тому числі і по аеропорту в Сані.