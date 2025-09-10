МЗС України назвало «неприйнятним» удар Ізраїлю по столиці Катару

Міністерство закордонних справ розкритикувало удар ізраїльських військ по місту Доха – відповідну заяву дипломатичне відомство оприлюднило 10 вересня.

«Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним удар, нанесений 9 вересня по столиці Держави Катар – Досі, по густонаселеному району, де зокрема розміщуються іноземні дипломатичні представництва», – йдеться в ній.

Київ назвав удар по Катару, який виступає посередником у переговорах з врегулювання у Смузі Гази, грубим порушенням міжнародного права, яке суперечить зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні.

МЗС висловило солідарність з урядом і народом Катару та наголосило на неприпустимості порушення її суверенітету. Відомство підтвердило підтримку України зусиллям Дохи, спрямованим на досягнення припинення вогню в Секторі Газа та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.





«Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях Держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні. Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу», – додає пресслужба.

Одразу після ударів по цілях у Досі 9 вересня канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікувала заяву, в якій ішлося про те, що удар по лідерах «Хамасу» був «виключно незалежною операцією Ізраїлю».

Пізніше Нетаньягу і міністр оборони Ісраель Кац у спільній заяві наголосили, що рішення про атаку ухвалили 8 вересня, після теракту в Єрусалимі. Його жертвами стали шестеро ізраїльтян.

Катар, який виступає непрямим посередником на переговорах щодо угоди про припинення вогню в Секторі Гази і звільнення захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників, виступив із різким засудженням дій Ізраїлю. Удари також засудили Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія, Єгипет, Туреччина й інші країни, а також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

За повідомленням телеканалу «Аль-Джазіра» й інших ЗМІ, керівники «Хамасу» зібралися в Досі, щоб обговорити останні пропозиції щодо можливої угоди з Ізраїлем про припинення бойових дій у Секторі Гази.

Ізраїльські й арабські ЗМІ стверджують, що внаслідок удару могли загинути кілька високопоставлених діячів «Хамасу», в тому числі голова закордонного офісу угруповання і переговорної групи Халіль аль-Хайя, голова «Хамасу» на Західному березі Йордану Захер Джабарін і голова політбюро Халед Машааль. Офіційно це не підтверджено.

Увечері 9 вересня «Хамас» оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що «ізраїльська спроба вбивства членів переговорної групи провалилася», проте при ударі загинули п’ять членів угруповання, включаючи сина Халіля аль-Хайї. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.



