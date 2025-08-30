Доступність посилання

Зеленський розповів, які країни готові стати майданчиком для переговорів щодо завершення війни

Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові стати майданчиком для переговорів щодо завершення війни, розповів президент Володимир Зеленський у новому зверненні 30 серпня.

«Сьогодні був в мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічі в Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна з цих країн готова бути майданчиком для переговорів про закінчення війни. Я дякую їм за це», – зазначив він.

За словами президента, він чекає на доповідь голови Офісу президента Андрія Єрмака, який провів переговори зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом у США.

«Ми готуємось до зустрічі в Європі вже на тижні. Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії», – додав він.

З моменту вступу на посаду президента США Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустрічдвох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки. Як писало 26 серпня з посиланням на джерела Financial Times, США під час переговорів про такі гарантії висловили готовність надавати повітряну і розвідувальну підтримку для можливої місії європейських країн, які можуть надіслати війська в Україну після завершення боїв.

Співрозмовники видання зазначають, що отримання обіцянок підтримки з боку США є великим успіхом України і європейських союзників. Росія неодноразово виступала проти розміщення в Україні іноземних військ, що ставить під сумнів саму запропоновану схему гарантій.


