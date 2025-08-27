У Кремлі кажуть, що зустріч Зеленського і Путіна має бути «добре підготовленою», дат не називають

У Кремлі заявляють, що будь-яка зустріч між президентами України та Росії має бути «добре підготовленою».

«Будь-який контакт на високому рівні або на найвищому рівні має бути добре підготовленим, щоб бути ефективним», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам.

За його словами, керівники російської та української переговорних груп «підтримують зв’язок». Він не уточнив, чи узгоджується дата майбутніх переговорів. Cтроків Москва назвати не може.

Пєсков каже, що «Російська сторона зберігає своє налаштування на врегулювання українського конфлікту переважно дипломатичними засобами для цього потрібна взаємність з боку України», – сказав Пєсков, зазначивши, що Москва цінує мирні ініціативи Трампа, які, його словами, «дуже важливі і можуть допомогти врегулювати цей складний даній конфлікт, який не ми спровокували».

У Кремлі також заявили, що Москва виступає проти присутності європейських військ в Україні як частини будь-якої угоди про припинення війни.

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент Трамп зазначив, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Днями Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.



