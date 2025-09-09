У Білому домі прокоментували удари Ізраїлю по лідерах «Хамасу» в Катарі

Президент США Дональд Трамп не підтримує рішення Ізраїлю, який завдав ударів по політичних лідерах угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США і ЄС) на території Катару, вважаючи удари в Досі «прикрим інцидентом», що не сприяв миру в регіоні, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, хоча ліквідація «Хамасу» є «гідною метою», удар по столиці Катару «не просуває цілі Ізраїлю чи Америки».

Речниця наголосила, що Трамп, який розглядає Катар як «надійного союзника і друга США», висловив жаль з приводу проведеної Ізраїлем атаки.

Левітт заявила, що американські військові повідомили адміністрації США вранці 9 вересня про планований удар Ізраїлю, але відмовилася уточнити, чи надійшла ця інформація безпосередньо від ізраїльської сторони, чи це були власні дані американської розвідки.

Коли Трамп дізнався про це, він доручив спеціальному посланцеві Стіву Віткоффу попередити Катар про майбутній напад, сказала вона.

Після удару Трамп, за словами речниці, поговорив як з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, так і з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані.

Влада Катару заявила, що удари вже розпочалися, коли зателефонував американський чиновник.

Одразу після ударів по цілях у Досі 9 вересня канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікувала заяву, в якій ішлося про те, що удар по лідерах «Хамасу» був «виключно незалежною операцією Ізраїлю».

Пізніше Нетаньягу і міністр оборони Ісраель Кац у спільній заяві наголосили, що рішення про атаку ухвалили 8 вересня, після теракту в Єрусалимі. Його жертвами стали шестеро ізраїльтян.

Катар, який виступає непрямим посередником на переговорах щодо угоди про припинення вогню в Секторі Гази і звільнення захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників, виступив із різким засудженням дій Ізраїлю. Удари також засудили Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія, Єгипет, Туреччина й інші країни, а також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

За повідомленням телеканалу «Аль-Джазіра» й інших ЗМІ, керівники «Хамасу» зібралися в Досі, щоб обговорити останні пропозиції щодо можливої угоди з Ізраїлем про припинення бойових дій у Секторі Гази.

Ізраїльські й арабські ЗМІ стверджують, що внаслідок удару могли загинути кілька високопоставлених діячів «Хамасу», в тому числі голова закордонного офісу угруповання і переговорної групи Халіль аль-Хайя, голова «Хамасу» на Західному березі Йордану Захер Джабарін і голова політбюро Халед Машааль. Офіційно це не підтверджено.

Увечері 9 вересня «Хамас» оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що «ізраїльська спроба вбивства членів переговорної групи провалилася», проте при ударі загинули п’ять членів угруповання, включаючи сина Халіля аль-Хайї. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.