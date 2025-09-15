Нетаньягу: Ізраїль та США спільно гарантують свою безпеку

Ізраїль та США продовжать діяти спільно для захисту двох країн, заявив ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу на спільній пресконференції з американським держсекретарем Марко Рубіо.

Поїздка Рубіо до Ізраїлю відбувається на тлі загострення відносин Вашингтона з іншими союзниками на Близькому Сході через нещодавній ізраїльський удар по лідерах «Хамасу» в Катарі та розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан (плестинське угруповання «Хамас» визнане терористичним у США, Євросоюзі та Ізраїлі).

«Візит Рубіо – це очевидний сигнал, що Америка стоїть поряд із Ізраїлем перед терором», – наголосив Нетаньягу.

Рубіо заявив про необхідність роззброєння палестинського угруповання «Хамас».

«Хамас» має перестати існувати як збройна сила, здатна загрожувати миру та безпеці регіону», – відзначив очільник Держдепартаменту. Він додав, що Вашингтон продовжуватиме максимальний тиск на Іран, який підтримує «Хамас», поки Тегеран не змінить курс.

Нетаньягу не виключив наступних ударів по лідерах угруповання, «хай де б вони були».

Після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року «Хамас» все ще утримує 48 ізраїльських заручників, з них живі, за оцінками ізраїльської сторони, близько двадцяти. Катар разом зі США виступає посередником у спробах досягти угоди про припинення вогню в Секторі Гази, яка включала б звільнення заручників.

Минулого тижня Ізраїль завдав удару по будівлі в Досі, де проходила нарада політичного керівництва «Хамасу». У Білому домі цей удар назвали «односторонньою ескалацією, яка не відповідає ні інтересам США, ні інтересам Ізраїлю».

Удар викликав різке засудження з боку арабських держав і зірвав переговори про припинення вогню і звільнення заручників, які вів Катар.