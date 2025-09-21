Велика Британія, Канада і Австралія оголосили про визнання Палестини

У неділю, 21 вересня, три країни – Велика Британія, Канада та Австралія – одночасно повідомили про офіційне визнання державності Палестини. Відповідні заяви оприлюднили прем’єр-міністри цих держав.

Першою серед країн «Великої сімки» на цей крок пішла Канада. Прем’єр-міністр Марк Карні у своєму зверненні підкреслив, що ще з 1947 року канадська зовнішня політика базувалася на ідеї створення двох держав як єдиному шляху до «стабільного миру» на Близькому Сході. За його словами, Канада десятиліттями чекала, що така угода стане реальністю, однак цьому заважали дії як Ізраїлю, так і угруповання «Хамас» (котре визнане терористичним у США та ЄС).

Карні нагадав про теракти 7 жовтня 2023 року, організовані «Хамас», наголосивши, що ця організація пригноблює жителів Гази, тероризує Ізраїль і має бути повністю роззброєна та усунута від майбутнього управління Палестиною. «Хамас» обікрав свій народ, позбавив його життя та свободи, тому він не може визначати майбутнє палестинців», – зазначив він.

Водночас прем’єр розкритикував ізраїльську політику розширення поселень і військові дії у Газі, що призвели до масових жертв серед цивільних. Він підсумував: саме в цих умовах Канада визнає державу Палестина і готова підтримати її у побудові мирного співіснування поруч з Ізраїлем.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також оголосив, що Сполучене Королівство визнає Палестину як незалежну державу. У своєму відеозверненні він пояснив, що цей крок спрямований на відновлення надії на мирне врегулювання конфлікту та реалізацію принципу «двох держав». Стармер підкреслив, що «Хамас» не має права брати участь у майбутньому управлінні Палестиною чи її безпеці.

Третьою державою стала Австралія. Прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе оприлюднив у соцмережах заяву, де йдеться, що «Співдружність Австралії офіційно визнає незалежну та суверенну державу Палестина». За його словами, цей крок відповідає законним прагненням палестинського народу до самовизначення та вписується у міжнародні зусилля з врегулювання ситуації.

У його заяві наголошується: визнання Палестини є частиною ширшого мирного процесу, що включає припинення вогню в Газі, звільнення заручників і створення умов для співіснування обох держав.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон хоче здійснити грандіозний дипломатичний переворот у понеділок, зібравши кілька західних країн для визнання Палестинської держави, пише видання Politico.

Раніше, 12 вересня, Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції та Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС).

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкового для виконання характеру, проте свідчать про співвідношення сил у всесвітній організації. На підтримку документа висловилися 142 країни, проти були 10. За резолюцію голосували більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна та РФ. Проти висловилися Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.

Резолюція містить засудження нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, заклик до звільнення заручників, а також вказівку на те, що «Хамас» має «завершити управління Газою і передати зброю владі Палестинської автономії за підтримки міжнародної спільноти».

Ізраїль висловив незгоду з документом, оскільки він передбачає як справедливе завершення конфлікту створення незалежної Палестинської держави поряд з Ізраїлем. Офіційна позиція влади Ізраїлю полягає в тому, що Палестинська держава не має бути створена, про це знову заявив прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу 11 вересня. Заяви кількох країн про намір визнати незалежність Палестини влада Ізраїлю трактує як нагороду для бойовиків «Хамасу».

Очікувалось, що до кінця вересня незалежність Палестини визнають Франція та ще кілька держав. Вони наголошують, що Палестинська держава має бути демілітаризованою і жити в мирі з Ізраїлем, а «Хамас» не повинен брати участь в управлінні. Очікується, що тема війни в Секторі Гази та палестино-ізраїльського конфлікту загалом стане однією з центральних на майбутній сесії Генеральної асамблеї за участю лідерів багатьох держав.



