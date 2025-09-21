Макрон прагне дипломатичної перемоги щодо Палестинської держави, але Європа розділена – Politico

Президент Франції Емманюель Макрон хоче здійснити грандіозний дипломатичний переворот у понеділок, зібравши кілька західних країн для визнання Палестинської держави, пише видання Politico.

За даними видання, Німеччина та Італія не приєднаються до його ініціативи, і малоймовірно, що його зусилля зможуть схилити президента США Дональда Трампа чи прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до припинення війни.

Париж пропонує оголосити про визнання Палестинської держави низкою країн – Францією, Великою Британією, Бельгією, Португалією, Люксембургом, Мальтою, Андоррою, Австралією та Канадою. Один із французьких посадовців назвав цей крок «дипломатичною перемогою» для Парижа.

Журналісти зазначають, що кінцева мета Макрона – показати, що існує глобальна противага підтримці Трампом війни Ізраїлю в Газі та посилити тиск заради миру.

За словами одного європейського дипломата, якому було надано анонімність через делікатність теми, ставка полягала в тому, що «Ізраїль поступиться», оскільки міжнародний тиск на нього зростатиме.

Але дипломат визнав, що, схоже, ризик не виправдовує очікувань: «Здається, що цього не відбувається. США підтримують Ізраїль і прискорюють анексію на Західному березі річки Йордан».



Інший дипломат зазначив, що доки Ізраїль має підтримку «свого великого союзника Сполучених Штатів і їхній «Залізний купол»… це нічого не змінює».

Однак для багатьох спостерігачів прагнення Макрона стосується не стільки безпосереднього впливу, скільки створення переломного моменту у відносинах Європи з Ізраїлем.

Генеральна асамблея ООН 12 вересня схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції та Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС).

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкового для виконання характеру, проте свідчать про співвідношення сил у всесвітній організації. На підтримку документа висловилися 142 країни, проти були 10. За резолюцію голосували більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна та РФ. Проти висловилися Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.

Очікується, що до кінця вересня незалежність Палестини визнають Франція та ще кілька держав. Вони наголошують, що Палестинська держава має бути демілітаризованою і жити в мирі з Ізраїлем, а «Хамас» не повинен брати участь в управлінні. Очікується, що тема війни в Секторі Гази та палестино-ізраїльського конфлікту загалом стане однією з центральних на майбутній сесії Генеральної асамблеї за участю лідерів багатьох держав.



