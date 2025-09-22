Португалія визнає Палестинську державу – голова МЗС

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжель оголосив, що його країна визнає державу Палестина.

«Португалія виступає за рішення про дві держави як єдиний шлях до справедливого й міцного миру, який сприятиме співіснуванню й мирним відносинам між Ізраїлем і Палестиною», – сказав він 21 вересня журналістам у штаб-квартирі постійного представництва Португалії при Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку напередодні початку щорічної сесії Генсамблеї ООН.

Міністр також наголосив на необхідності швидкого припинення вогню в Секторі Гази і додав, що «Хамас» (палестинське угруповання, визнане терористичним в ЄС і США) «не може мати жодної форми контролю в Газі чи за її межами».

Перед цим три країни – Велика Британія, Канада й Австралія – одночасно повідомили про офіційне визнання державності Палестини. Відповідні заяви оприлюднили прем’єр-міністри цих держав.

12 вересня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції і Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас». Ізраїль висловив незгоду з документом.

Очікується, що тема війни в Секторі Гази й палестинсько-ізраїльського конфлікту загалом стане однією з центральних на сесії Генеральної асамблеї за участю лідерів багатьох держав, яка стартує 22 вересня.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час цього заходу виступить проти закликів до створення Палестинської держави, назвавши цю ініціативу «небезпекою для існування Ізраїлю» й «абсурдною винагородою за терор».

В адміністрації США також раніше відкинули наміри кількох країн офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні. «Це бездумне рішення лише служить пропаганді «Хамасу» і шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня», – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. Це рішення, на думку Макрона, допоможе мирному врегулюванню близькосхідного конфлікту.

Державу Палестина зараз визнають близько 150 із 193 держав- членів ООН. Відмовляються її зараз визнати зокрема США й Ізраїль. Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, Сектору Гази і Східного Єрусалиму, проте Ізраїль не згоден із подібними кордонами.