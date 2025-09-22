Доступність посилання

Португалія визнає Палестинську державу – голова МЗС

Протестувальник розмахує палестинським прапором під час маршу з вимогою «визнання Держави Палестина і припинення геноциду», Париж, 21 вересня 2025 року (фото ілюстративне)
Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжель оголосив, що його країна визнає державу Палестина.

«Португалія виступає за рішення про дві держави як єдиний шлях до справедливого й міцного миру, який сприятиме співіснуванню й мирним відносинам між Ізраїлем і Палестиною», – сказав він 21 вересня журналістам у штаб-квартирі постійного представництва Португалії при Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку напередодні початку щорічної сесії Генсамблеї ООН.

Міністр також наголосив на необхідності швидкого припинення вогню в Секторі Гази і додав, що «Хамас» (палестинське угруповання, визнане терористичним в ЄС і США) «не може мати жодної форми контролю в Газі чи за її межами».

Перед цим три країни – Велика Британія, Канада й Австралія – одночасно повідомили про офіційне визнання державності Палестини. Відповідні заяви оприлюднили прем’єр-міністри цих держав.

12 вересня Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції і Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання «Хамас». Ізраїль висловив незгоду з документом.

Очікується, що тема війни в Секторі Гази й палестинсько-ізраїльського конфлікту загалом стане однією з центральних на сесії Генеральної асамблеї за участю лідерів багатьох держав, яка стартує 22 вересня.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час цього заходу виступить проти закликів до створення Палестинської держави, назвавши цю ініціативу «небезпекою для існування Ізраїлю» й «абсурдною винагородою за терор».

В адміністрації США також раніше відкинули наміри кількох країн офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні. «Це бездумне рішення лише служить пропаганді «Хамасу» і шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня», – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. Це рішення, на думку Макрона, допоможе мирному врегулюванню близькосхідного конфлікту.

Державу Палестина зараз визнають близько 150 із 193 держав- членів ООН. Відмовляються її зараз визнати зокрема США й Ізраїль. Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, Сектору Гази і Східного Єрусалиму, проте Ізраїль не згоден із подібними кордонами.

