США ветували резолюцію Ради безпеки ООН щодо ситуації в Газі

Сполучені Штати 18 вересня ветували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який вимагав «негайного, безумовного та постійного» припинення вогню в Секторі Гази, а також зняття Ізраїлем усіх обмежень на доставку гуманітарної допомоги до палестинського анклаву.

Інші 14 членів Ради підтримали резолюцію, ініційовану в серпні у відповідь на офіційне оголошення ООН про голод у Газі після майже двох років війни Ізраїлю з угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США).

Проєкт, підготовлений десятьма обраними членами Ради безпеки, також закликав до негайного, гідного та безумовного звільнення всіх заручників, утримуваних «Хамасом» та іншими збройними угрупованнями.

«Нехай ця резолюція стане ясним посланням, сигналом, що Рада безпеки не відвертається від мирних жителів, які голодують, від заручників і від вимоги припинити вогонь», – заявила посолка Данії в ООН Крістіна Лассен.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон у відповідь наголосив, що «резолюції проти Ізраїлю не звільнять заручників і не принесуть безпеки до регіону». Ізраїль категорично відкидає висунуті проти нього звинувачення в штучному провокуванні голоду та геноциді палестинців у Газі.

«Сполучені Штати відкидають цю неприйнятну резолюцію. Настав час, щоб «Хамас» негайно звільнив усіх без винятку заручників і беззастережно здався. Сполучені Штати продовжать працювати зі своїми партнерами, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту», - заявила представниця США Морґан Ортаґус.

За час збройного конфлікту в Секторі Гази, який розпочався після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, США накладають вето на проєкти резолюцій Ради безпеки вже вшосте.