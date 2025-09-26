Нетаньягу: Ізраїль не допустить створення палестинської держави

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 26 вересня виступив на Генеральній асамблеї ООН із промовою, в якій заявив, що Ізраїль категорично заперечує можливість створення палестинської держави. За його словами, така перспектива становить загрозу безпеці Ізраїлю та підриває його національні інтереси.

Нетаньягу наголосив, що військові дії проти визнаного у США і ЄС терористичним угруповання «Хамас» будуть продовжені до повного усунення загрози, що йде від нього.

Виступ прем’єра відбувся невдовзі після того, як Франція, Велика Британія та кілька інших держав визнали Палестину як незалежну державу. Назвавши це рішення «ганебним тавром», Нетаньягу сказав: «Знаєте, який сигнал лідери, які визнали цього тижня палестинську державу, надіслали палестинцям? Це дуже ясний сигнал: вбивство євреїв окуповується». «Ізраїль не дозволить вам нав’язати йому терористичну державу. Ми захищатимемо себе і своє майбутнє, попри тиск ззовні», – наголосив Нетаньягу.

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас 25 вересня виступив зі зверненням у форматі відеозв’язку. Він засудив атаку «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та заявив про неприйнятність антисемітизму. Однак Нетаньягу у своїй промові назвав Палестинську адміністрацію «корумпованою» і поставив під сумнів її роль у потенційних переговорах щодо врегулювання в Газі.

Про тему анексії Західного берега, обговорювану в ізраїльському уряді, у промові Нетаньягу не йшлося. Президент США Дональд Трамп, який просуває власний план врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту, пов’язаний із роззброєнням «Хамасу», попередив 25 вересня, що не допустить анексії Західного берега.

Попри розбіжності з Трампом із окремих питань, Нетаньягу наголосив на важливості співпраці з Вашингтоном і позитивно відгукнувся про Трампа, який 26 вересня сказав, що попередні домовленості про припинення вогню в Газі, можливо, вже досягнуті.

Делегація Ірану бойкотувала виступ ізраїльського прем’єра, розмістивши на своєму столі фотографії жертв ізраїльських авіаударів по Ірану в червні цього року. Під час промови Нетаньягу кілька делегацій демонстративно залишили засідання Генеральної асамблеї ООН, проте представники багатьох країн зустріли його виступ оплесками. Біля будівлі ООН відбулися демонстрації із закликами до арешту ізраїльського прем’єр-міністра за звинуваченням у воєнних злочинах.

Нетаньягу відкинув звинувачення на адресу Ізраїлю в геноциді палестинців у Газі, наголосивши, що армія попереджає мирних жителів про майбутні удари. Водночас міжнародні організації зазначають, що масове переміщення населення Гази кваліфікується як порушення гуманітарного права. За даними ООН, майже всі жителі сектора були змушені залишити свої будинки.

Завершуючи виступ, Нетаньягу перейшов на іврит і звернувся до заручників та їхніх родин: «Ми не забули вас ні на мить. Ізраїль добиватиметься повернення всіх – живих та загиблих». Промова Нетаньягу транслювалася в Газі через гучномовці в сподіванні, що заручники почують його слова.