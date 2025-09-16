У Єврокомісії анонсують санкції проти Ізраїлю через війну в Газі

Єврокомісари у середу cхвалять санкції проти Ізраїлю через війну в Газі, повідомила у вівторок речниця комісії.

«Завтра комісари ухвалять пакет заходів щодо Ізраїлю. Зокрема, пропозицію призупинити дію певних торговельних положень угод між ЄС та Ізраїлем», – сказала журналістам речниця Паула Пінью, яку цитують західні інформаційні агенції.



Минулого тижня очільниця Єврокомісії анонсувала запровадження санкцій проти екстремістських ізраїльських міністрів та призупинення торговельних заходів у рамках угоди Європейського Союзу з Ізраїлем. Урсула фон дер Ляєн тоді не назвала імен міністрів і не окреслила, які саме «торговельні питання» комісія пропонує призупинити.

Пропозиції, озвучені фон дер Ляєн, відображають зростаючу критику ЄС щодо дій Ізраїлю у війні в Газі та посилення тиску на виконавчий орган блоку, щоб він вжив заходів.

Як пише Reuters, члени ЄС, включаючи Ірландію, Іспанію, Данію, Швецію та Нідерланди, закликали до призупинення дії угоди ЄС про вільну торгівлю з Ізраїлем. Однак інші, такі як Німеччина, Угорщина та Чехія, виступили проти таких кроків.

Санкції ЄС щодо окремих осіб вимагають одностайної підтримки держав-членів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 16 вересня розпочала наземну операцію із захоплення міста Газа. За повідомленням медіа, спочатку ввечері 15 вересня ізраїльські військові завдали авіаударів по Газі, після чого до міста увійшли танки.

Перед початком операції ЦАХАЛ закликав палестинців залишити місто й переміститися на південь у «гуманітарні зони». За останніми даними, з Гази пішли близько 300 тисяч людей. При цьому, зазначає The Jerusalem Post, близько 700 тисяч людей залишилися.

Ізраїль проводить військову операцію у Секторі Гази після нападу бойовиків «Хамасу» на південь країни 7 жовтня 2023 року. Тоді в Ізраїлі загинули понад 1200 людей понад 250 – були захоплені в заручники і вивезені до Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу» в Секторі Гази.

Влада Ізраїлю заявляє, що однією з основних цілей військової операції в Газі залишається звільнення заручників.

За останніми даними, у заручниках залишаються 50 людей. Живими вважаються 20 заручників.

Міністерство охорони здоров’я Сектору Гази, підконтрольне «Хамасу», стверджує, що з початку бойових дій там загинули майже 65 тисяч палестинців. Ці дані незалежно не підтверджені.