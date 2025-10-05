Трамп пригрозив «Хамасу» «повним знищенням», якщо угруповання не відмовиться від влади в Газі

Угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) зіткнеться з «повним знищенням», якщо не погодиться передати владу та контроль над Сектором Гази, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу CNN, коментуючи спроби втілення у життя свого плану щодо припинення вогню.

За словами Трампа, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, і припинення вогню може набути чинності «негайно», якщо «Хамас» також дасть згоду.

Водночас, попри заяви Трампа про «тимчасове припинення» ізраїльських авіаударів по Газі, унаслідок атак у суботу, 4 жовтня, загинули десятки людей.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) готове до «тривалого миру», і закликав Ізраїль припинити бомбардування Сектору Гази.

Заява пролунала після того, як «Хамас» погодився звільнити заручників і прийняти деякі інші умови плану США щодо припинення війни, водночас запропонувавши подальші переговори щодо інших питань плану.

Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль «продовжуватиме працювати у повній співпраці з президентом і його командою, щоб припинити війну відповідно до принципів, встановлених Ізраїлем, які відповідають баченню президента Трампа».

Тим часом, як пише агентство Reuters із посиланням на жителів міста Гази, ізраїльські військові продовжували удари після заклику Трампа.

Напередодні ввечері «Хамас» заявив, що погоджується з деякими аспектами плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Гази, зокрема йдеться про звільнення заручників і передачу владу в анклаві незалежній адміністрації в рамках мирного врегулювання ситуації в регіоні.

Відповідь на пропозиції президента США «Хамас» опублікував після того, як Трамп раніше сьогодні дав угрупованню час до неділі з вимогою прийняти весь план.

Щодо інших умов мирного плану Трампа, то «Хамас» заявив, що прагнутиме подальших переговорів.



