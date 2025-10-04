Трамп заявив, що «Хамас» готовий до миру, і закликав Ізраїль припинити удари по Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) готове до «тривалого миру», і закликав Ізраїль припинити бомбардування Сектору Гази.

Заява пролунала після того, як «Хамас» погодився звільнити заручників і прийняти деякі інші умови плану США щодо припинення війни, водночас запропонувавши подальші переговори щодо інших питань плану.

«Виходячи із заяви, щойно опублікованої «Хамасом», я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко вивести заручників! Зараз це занадто небезпечно робити. Ми вже обговорюємо деталі, які потрібно опрацювати. Йдеться не лише про Газу, а й про давно бажаний мир на Близькому Сході», – написав Трамп у Truth Social.

Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль «продовжуватиме працювати у повній співпраці з президентом і його командою, щоб припинити війну відповідно до принципів, встановлених Ізраїлем, які відповідають баченню президента Трампа».

Тим часом, як пише агентство Reuters із посиланням на жителів міста Гази, ізраїльські військові продовжували удари після заклику Трампа.

Напередодні ввечері «Хамас» заявив, що погоджується з деякими аспектами плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Гази, зокрема йдеться про звільнення заручників і передачу владу в анклаві незалежній адміністрації в рамках мирного врегулювання ситуації в регіоні.

Відповідь на пропозиції президента США «Хамас» опублікував після того, як Трамп раніше сьогодні дав угрупованню час до неділі з вимогою прийняти весь план.

Щодо інших умов мирного плану Трампа, то «Хамас» заявив, що прагнутиме подальших переговорів.

Раніше про підтримку плану Трампа заявили Ізраїль, а також арабські та європейські держави.

Трамп, оголошуючи про дедлайн для «Хамасу» 3 жовтня, заявив, що якщо група не погодиться на пропоновану ним угоду, то її очікує «справжнє пекло».

На початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й інші країни «дуже близькі» до досягнення угоди щодо припинення війни в Секторі Гази.

Білий дім опублікував пропозиції його мирного плану із 20 пунктів, який, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти. План передбачає, що угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу, «Ради миру», на чолі з Дональдом Трампом, серед членів яких також мають бути інші високопосадовці, включаючи колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Цей орган має відповідати за розвиток і реконструкцію Сектору Гази. Сама територія, як йдеться в плані, має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору», а порядок там мали б підтримувати міжнародні стабілізаційні сили. У разі успіхів у реконструкції Гази і реформ у Палестинській автономії, як сказано у документі, може бути відкритий шлях до Палестинської державності. США сприятимуть діалогу палестинців із Ізраїлем, йдеться в плані.