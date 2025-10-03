Трамп дав «Хамасу» час до вечора неділі, щоб прийняти мирний план щодо Гази

Президент США Дональд Трамп дав «Хамасу» (палестинське угруповання, визнане терористичним в ЄС і США) час до вечора неділі, 5 жовтня, щоб погодитися на його мирний план щодо Сектору Гази. В іншому випадку палестинських бойовиків очікує «справжнє пекло», заявив американський лідер.

«Угода з «Хамасом» має бути досягнута до шостої години недільного вечора за вашингтонським часом. До угоди вже приєдналися всі країни! Якщо ця остання пропозиція не буде прийнята, для «Хамасу» почнеться справжнє пекло, якого ніхто раніше не бачив», – написав Трамп у соціальних мережах 3 жовтня, закликавши «Хамас» звільнити всіх заручників і віддати тіла загиблих.

У дописі Трамп також закликав «невинних палестинців» евакуюватися з неназваного ним району в очікуванні потенційного нападу на залишки сил «Хамасу».

«Я прошу всіх невинних палестинців негайно залишити цю зону потенційної майбутньої великої смерті й переїхати до безпечніших частин Гази», – зазначив президент США.

Відповіді «Хамасу» щодо угоди, пропонованої Трампом, поки не було.

На початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й інші країни «дуже близькі» до досягнення угоди щодо припинення війни в Секторі Гази. На спільній пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Трамп заявив, що Беньямін Нетаньягу схвалив запропонований США мирний план щодо Гази. За словами президента США, є позитивні сигнали, що «Хамас» також погодиться на нього. Якщо цього не буде, то, як сказав Трамп, США підтримають Ізраїль до повного знищення «Хамасу».

«Ми перебуваємо дуже близько, ближче, ніж близько ... Ми говоримо про майбутнє не тільки в Газі, про мир на Близькому Сході», – заявив Трамп, зазначивши, що країни регіону підтримують план, і може йтися про встановлення «вічного миру» в регіоні.

У «Хамасі» підтвердили, що посередники передали представникам угруповання план, і його обговорять.

План, зокрема, передбачає, що «Хамас» відмовиться від влади у Газі та роззброїться. При цьому члени угруповання, які складуть зброю, не будуть переслідуватись.



Низка арабських й ісламських країн, а також європейські держави привітали мирний план Трампа, опублікований Білим домом.