Низка країн підтримала мирний план Трампа. «Хамас» його вивчає

Низка арабських та ісламських країн, а також європейські держави привітали мирний план, опублікований напередодні Білим домом та підтриманий прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.



У спільній заяві лідерів Саудівської Аравії, Йорданії, ОАЕ, Катару, Індонезії, Туреччини, Пакистану та Єгипту вітається публікація плану та висловлюється готовність сприяти досягненню миру, при цьому наголошується на необхідності створення Палестинської держави. У плані Трампа про це йдеться лише як про віддалену перспективу за підсумками переговорів між Ізраїлем та палестинцями.

План привітали лідери Франції та Великобританії – країн, які минулого тижня, всупереч позиції США, визнали Палестинську державу. План підтримала і влада Іспанії, яка найбільш критично налаштована щодо політики Ізраїлю з усіх урядів країн Заходу.



Політики та коментатори зазначають, що тепер доля мирного плану залежить від рішення угруповання «Хамас»(визнане терористичним в ЄС і США), яке, як і раніше, контролює частину території сектору Гази та утримує близько 50 заручників (частина з них загинули). У «Хамасі» підтвердили, що посередники передали представникам угруповання план і тепер його обговорять. План передбачає, що «Хамас» відмовиться від влади у Газі та роззброїться. При цьому члени угруповання, які складуть зброю, не будуть переслідуватись.



Напередодні Нетаньягу, заявивши про підтримку плану Трампа, сказав, що якщо «Хамас» його відкине, то Ізраїль «сам завершить роботу» і розгромить угруповання. Трамп заявив, що США у такому разі підтримає Ізраїль.



Оприлюднений мирний план Трампа щодо Гази, який складається із 20 пунктів, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти, а угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

Нинішня війна в секторі Гази розпочалася після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ізраїль у відповідь розпочав наземну операцію у секторі. Поступово його дії почали стикатися з дедалі більш негативною реакцією у світі через загибель мирних жителів і, як стверджують міжнародні організації, гуманітарну катастрофу, що виникла в Газі.

Влада Ізраїлю заявляє, що однією з основних цілей військової операції в Газі залишається звільнення заручників, захоплених джигадистами під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. За останніми даними, в заручниках залишаються 50 людей, включно з солдатом, убитим ще в 2014 році. Живими вважаються 20 заручників.