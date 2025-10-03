«Хамас» погодився на деякі пункти плану Трампа щодо Гази, але заявив про необхідність переговорів

Палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) заявило 3 жовтня, що погоджується з деякими аспектами плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Гази, зокрема йдеться про звільнення заручників і передачу владу в анклаві незалежній адміністрації в рамках мирного врегулювання ситуації в регіоні.

Відповідь на пропозиції президента США, яку цитують Reuters і «Аль-Джазіра», «Хамас» опублікував після того, як Трамп раніше сьогодні дав угрупованню час до неділі з вимогою прийняти весь план.

Щодо інших умов мирного плану Трампа, то «Хамас» заявив, що прагнутиме подальших переговорів.

У заяві вказано, що пропозиції Трампа щодо майбутнього Сектору Гази і прав палестинського народу пов’язані «з єдиною національною позицією» і «міжнародними законами і резолюціями». Група, визнана терористичною в низці країн світу, заявляє, що ці питання мають вирішуватися «в рамках всеосяжної палестинської національної структури», в якій «Хамас» «братиме участь і куди вноситиме відповідальний внесок».

Остання заява прямо суперечить плану президента США, який вимагає від «Хамасу» повністю залишити Сектор Гази.

Білий дім поки що не коментував відповідь «Хамасу».

Раніше про підтримку плану Трампа заявили Ізраїль, а також арабські та європейські держави.

Трамп, оголошують про дедлайн для «Хамасу» 3 жовтня заявив, що якщо група не погодиться на пропоновану ним угоду, то її очікує «справжнє пекло».

На початку цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль й інші країни «дуже близькі» до досягнення угоди щодо припинення війни в Секторі Гази.

Білий дім опублікував пропозиції його мирного плану із 20 пунктів, який, зокрема, передбачає припинення вогню, обмін заручників, яких утримує «Хамас», на палестинських в’язнів, утримуваних Ізраїлем, поетапне виведення ізраїльських сил із Сектору Гази, роззброєння «Хамасу» і створення перехідного технократичного кабінету, членами якого були б палестинці і міжнародні експерти. План передбачає, що угруповання «Хамас» буде виключене з участі у політичному процесі. Членам «Хамасу», які захочуть залишити Газу, дозволять це зробити. Переселення жителів Гази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу, «Ради миру», на чолі з Дональдом Трампом, серед членів яких також мають бути інші високопосадовці, включаючи колишнього британського прем’єра Тоні Блера.

Цей орган має відповідати за розвиток і реконструкцію Сектору Гази. Сама територія, як йдеться в плані, має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору», а порядок там мали б підтримувати міжнародні стабілізаційні сили. У разі успіхів у реконструкції Гази і реформ у Палестинській автономії, як сказано у документі, може бути відкритий шлях до Палестинської державності. США сприятимуть діалогу палестинців із Ізраїлем, йдеться в плані.