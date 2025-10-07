На тлі очікувань мирної угоди в Ізраїлі вшановують пам’ять жертв масштабної атаки «Хамасу» 7 жовтня

7 жовтня в Ізраїлі вшановують пам’ять жертв масштабної атаки угруповання «Хамас» (визнаного терористичним у США і Євросоюзі) на країну два роки тому.

Як пише видання Times of Israel, день розпочався з церемонії в кібуці Кфар-Аза, де досі чекають на повернення Зіва та Галі Берман, захоплених у заручники та утримуваних у Газі, пізніше десятки сімей, чиї близькі загинули на фестивалі Nova, планують провести церемонію на місці проведення рейву, а о 18:00 відбудеться вшанування у кібуці Нір-Оз – громада, яка найбільше постраждала цього дня.

Але сьогодні немає офіційних державних церемоній, оскільки за єврейським календарем офіційний Національний день пам'яті цього року припадає на 16 жовтня.

Також, за даними видання, у другу річницю нападу 7 жовтня біля будинків міністрів та законодавців зібралися протестувальники, які закликають до угоди про заручників та припинення війни в Газі.

Це відбувається на тлі очікувань припинення конфлікту на Близькому Сході.

Президент Дональд Трамп заявив у понеділок Newsmax, що, на його думку, США дуже близькі до досягнення мирної угоди між Ізраїлем та «Хамасом».

Виступаючи напередодні річниці нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, Трамп заявив, що він впевнений, що зможе покласти край ще одній війні.

««Ми маємо підтримку всіх арабських країн, всіх мусульманських країн. Світ підтримує укладення цієї угоди. Це дуже конкретна угода, яка принесе мир на Близький Схід, не тільки в Газу. Я думаю, що всі виявляють велику добру волю. Це насправді дивовижно», – сказав Трамп.

7 жовтня 2023 року «Хамас» напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей та захопивши близько 250 заручників, понад сотня з яких й досі перебувають у полоні.

Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків. Згодом конфлікт поширився на Ліван – ЦАХАЛ почав також знищувати також бойовиків «Хезболли» (угруповання, визнаного терористичним у США), які пообіцяли боротись проти Ізраїлю через його військову операцію в Секторі Гази.