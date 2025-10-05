Ізраїль і «Хамас» проведуть у Єгипті переговори щодо сектору Гази

Ізраїль та «Хамас» 6 жовтня проведуть переговори за посередництва Єгипту, спрямовані на припинення конфлікту на Близькому Сході.

Переговори стартують після того, як президент США Дональд Трамп привітав пропозицію «Хамасу» щодо звільнення всіх заручників.

Єгипет прийме делегації обох сторін для обговорення можливого обміну ізраїльських заручників на палестинських в’язнів. До Каїра також прибудуть спецпосланець США Стів Віткофф і радник президента Джаред Кушнер, щоб узяти участь у переговорах, що ґрунтуються на 20-пунктовому плані Трампа для завершення війни.

За даними ізраїльських ЗМІ, делегацію Ізраїлю очолить міністр зі стратегічних питань Рон Дермер, а «Хамас» представлятимуть Газі Хамад, Осама Хамдан і Мухамед Дарвіш. Сторони мають узгодити графік звільнення заручників і перелік палестинських ув’язнених, яких планують відпустити.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили перегрупуються в межах сектора, але залишив можливість примусового роззброєння «Хамасу». Він висловив сподівання, що «впродовж найближчих днів, під час свята Суккот», можна буде оголосити про повернення всіх заручників – «живих і загиблих».

Водночас держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що домовленість про обмін заручників і в’язнів – лише перший, і, можливо, «найлегший» етап мирного процесу. «Відбудова Гази та визначення, хто нею керуватиме, стане значно складнішим завданням», – сказав він.

За повідомленнями з Гази, попри оголошення щодо зменшення інтенсивності ізраїльських ударів, унаслідок обстрілів і авіаударів у Газі вже загинули десятки людей.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) готове до «тривалого миру», і закликав Ізраїль припинити бомбардування Сектору Гази.

Заява пролунала після того, як «Хамас» погодився звільнити заручників і прийняти деякі інші умови плану США щодо припинення війни, водночас запропонувавши подальші переговори щодо інших питань плану.

Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль «продовжуватиме працювати у повній співпраці з президентом і його командою, щоб припинити війну відповідно до принципів, встановлених Ізраїлем, які відповідають баченню президента Трампа».

Тим часом, як пише агентство Reuters із посиланням на жителів міста Гази, ізраїльські військові продовжували удари після заклику Трампа.

Напередодні ввечері «Хамас» заявив, що погоджується з деякими аспектами плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Гази, зокрема йдеться про звільнення заручників і передачу владу в анклаві незалежній адміністрації в рамках мирного врегулювання ситуації в регіоні.

Відповідь на пропозиції президента США «Хамас» опублікував після того, як Трамп раніше сьогодні дав угрупованню час до неділі з вимогою прийняти весь план.

Щодо інших умов мирного плану Трампа, то «Хамас» заявив, що прагнутиме подальших переговорів.



